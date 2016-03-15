Лучанка в магазині купила цукерки з хробаками. ФОТО
Сьогодні, 10:07
Лучанка в одному з магазинів міста придбала цукерки з хробаками.
Про це написала у групі-Facebook "Теревені про Луцьк" Лина Вдовиченко.
"Як вам сюрприз? Цукерки з магазину по вул.Кравчука 17", - йдеться у дописі.
У коментарях під дописом авторка допису зазначила, що купувала цукерки з назвою "Мак" від фірми "Рошен", а від "Конті" помилково попався. А ще вона зазначила, що придбала товар у магазині "Солодощі" по вул. Кравчука 17.
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Про це написала у групі-Facebook "Теревені про Луцьк" Лина Вдовиченко.
"Як вам сюрприз? Цукерки з магазину по вул.Кравчука 17", - йдеться у дописі.
У коментарях під дописом авторка допису зазначила, що купувала цукерки з назвою "Мак" від фірми "Рошен", а від "Конті" помилково попався. А ще вона зазначила, що придбала товар у магазині "Солодощі" по вул. Кравчука 17.
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