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Лучанка в магазині купила цукерки з хробаками. ФОТО

Лучанка в магазині купила цукерки з хробаками. ФОТО
Лучанка в одному з магазинів міста придбала цукерки з хробаками.

Про це написала у групі-Facebook "Теревені про Луцьк" Лина Вдовиченко.

"Як вам сюрприз? Цукерки з магазину по вул.Кравчука 17", - йдеться у дописі.

У коментарях під дописом авторка допису зазначила, що купувала цукерки з назвою "Мак" від фірми "Рошен", а від "Конті" помилково попався. А ще вона зазначила, що придбала товар у магазині "Солодощі" по вул. Кравчука 17.

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Теги: цукерки, хробаки, магазин
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