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У Луцьку не виділятимуть додаткових грошей на зарплати освітянам

У Луцьку не виділятимуть додаткових грошей на зарплати освітянам
У бюджеті Луцька не планують передбачати додаткові гроші на зарплати освітянам, які б мали отримати за рахунок субвенції від держави.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Нагадаємо, коштів на сплату заробітної плати для працівників галузі освіти Луцька наразі вистачає до кінця вересня.

Заступник директора департаменту фінансів та бюджету Алла Саприка розповіла, що поки коштів, яких не вистачає на зарплати луцьким освітянам, у бюджеті міста передбачати не будуть.

«Чекаємо, що держава все ж виділить гроші. Аванс освітяни отримали», - зауважила вона.

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Теги: освіта, гроші, зарплата
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