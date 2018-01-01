У Луцьку не виділятимуть додаткових грошей на зарплати освітянам





Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.



Нагадаємо,



Заступник директора департаменту фінансів та бюджету Алла Саприка розповіла, що поки коштів, яких не вистачає на зарплати луцьким освітянам, у бюджеті міста передбачати не будуть.



«Чекаємо, що держава все ж виділить гроші. Аванс освітяни отримали», - зауважила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У бюджеті Луцька не планують передбачати додаткові гроші на зарплати освітянам, які б мали отримати за рахунок субвенції від держави.Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Нагадаємо, коштів на сплату заробітної плати для працівників галузі освіти Луцька наразі вистачає до кінця вересня Заступник директора департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що поки коштів, яких не вистачає на зарплати луцьким освітянам, у бюджеті міста передбачати не будуть.«Чекаємо, що держава все ж виділить гроші. Аванс освітяни отримали», - зауважила вона.

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