У Луцьку під колеса іномарки потрапила людина
Сьогодні, 10:30
У Луцьку під колеса легковика «Skoda Roomster» потрапив 35-річний пішохід.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Автопригода сталася у четвер, 20 вересня.
Постраждалого пішохода госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальні провадження.
Всього за минулу добу на автошляхах області внаслідок ДТП травмувалося шестеро громадян, одна одна особа загинула.
За порушення правил безпеки дорожного руху співробітники поліції склали 203 адміністративних матеріалів, 10 з яких - за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Автопригода сталася у четвер, 20 вересня.
Постраждалого пішохода госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальні провадження.
Всього за минулу добу на автошляхах області внаслідок ДТП травмувалося шестеро громадян, одна одна особа загинула.
За порушення правил безпеки дорожного руху співробітники поліції склали 203 адміністративних матеріалів, 10 з яких - за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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