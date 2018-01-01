вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на вулиці Шевченка – затор

У Луцьку на вулиці Шевченка – затор
У Луцьку вулиця Шевченка починаючи з Ковельської знаходиться в суцільному заторі.

Про це на сторінці у facebook "АвтоАндони Луцька" написав Віталій Савчук.

"Вулиця Шевченка починаючи з вул. Ковельської в суцільному заторі. Врахуйте це при плануванні маршруту. Рух ну дуже повільний. Пішком швидше", - йдеться у дописі.
У Луцьку на вулиці Шевченка – затор
У Луцьку на вулиці Шевченка – затор

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: затор, Шевченка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, які надбавки мають луцькі освітяни
Сьогодні, 10:42
Знесення кіосків на Старому Ринку хочуть відтермінувати
Сьогодні, 10:39
У Луцьку на вулиці Шевченка – затор
Сьогодні, 10:36
Виїжджають за кордон: у Луцьку не вистачає вихователів у дитсадках
Сьогодні, 10:33
У Луцьку під колеса іномарки потрапила людина
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів
10 серпень, 15:42
У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО
09 липень, 15:33
У Луцьку горіла квартира. ФОТО У Луцьку горіла квартира. ФОТО
06 липень, 11:46
У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО
26 червень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку працівник автомайстерні викрав Volkswagen і скоїв аварію
Сьогодні, 11:27
 0
Матір трьох дітей повісилася на власному горищі
Сьогодні, 11:12
 0
У Луцьку виділять 5 мільйонів на реабілітаційний центр для атовців
Сьогодні, 11:07
 0
У Луцьку збільшився обіг наркотиків
Сьогодні, 11:02
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 вересня
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8