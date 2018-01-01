У Луцьку на вулиці Шевченка – затор





Про це на сторінці у facebook



"Вулиця Шевченка починаючи з вул. Ковельської в суцільному заторі. Врахуйте це при плануванні маршруту. Рух ну дуже повільний. Пішком швидше", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вулиця Шевченка починаючи з Ковельської знаходиться в суцільному заторі.Про це на сторінці у facebook "АвтоАндони Луцька" написав Віталій Савчук."Вулиця Шевченка починаючи з вул. Ковельської в суцільному заторі. Врахуйте це при плануванні маршруту. Рух ну дуже повільний. Пішком швидше", - йдеться у дописі.

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