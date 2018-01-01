Хто може увійти до ради Луцького госпітального округу. СПИСОК
Сьогодні, 10:43
Від міста Луцька для роботи у складі Госпітальної ради Луцького госпітального округу хочуть делегувати 8 представників.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук розповів, що відповідно до постанови Кабміну торік затвердили список госпітальних округів. Зокрема, до Луцького округу входять медаклади Луцька, Горохівського, Ківерцівського, Луцького, Маневицького та Рожищенського районів.
До Госпітальної ради Луцького госпітального округу хочуть делегувати:
- Смольянінова Андрія Сергійовича, заступника директора з інформаційно-аналітичної роботи комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня»;
- Ягенського Андрія Володимировича, д.м.н. керівника, професора кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, завідувача Волинським обласним центром кардіоваскулярної допомоги комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня»;
- Токарчука Михайла Михайловича, директора комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок»;
- Ляшенка Сергія Васильовича, генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання;
- Шмаля Володимира Зіновійовича, в.о. головного лікаря комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
- Серватовича Олександра Івановича, представника громадськості, голову ГО «Спілка воїнів АТО»;
- Шостак Майю Вікторівну, депутата міської ради, голову комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови;
- Тарасюк Тетяну Анатоліївну, юриста, головного спеціаліста управління охорони здоров’я Луцької міської ради.
«Це відомі спеціалісти, є представники від депутатського корпусу, громадських організацій, юрист. Рішення Госпітальної ради має рекомендаційний характер, а далі депутати вирішуватимуть чи затверджувати ті або ж інші пропозиції», - зауважив Якимчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук розповів, що відповідно до постанови Кабміну торік затвердили список госпітальних округів. Зокрема, до Луцького округу входять медаклади Луцька, Горохівського, Ківерцівського, Луцького, Маневицького та Рожищенського районів.
До Госпітальної ради Луцького госпітального округу хочуть делегувати:
- Смольянінова Андрія Сергійовича, заступника директора з інформаційно-аналітичної роботи комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня»;
- Ягенського Андрія Володимировича, д.м.н. керівника, професора кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, завідувача Волинським обласним центром кардіоваскулярної допомоги комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня»;
- Токарчука Михайла Михайловича, директора комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок»;
- Ляшенка Сергія Васильовича, генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання;
- Шмаля Володимира Зіновійовича, в.о. головного лікаря комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
- Серватовича Олександра Івановича, представника громадськості, голову ГО «Спілка воїнів АТО»;
- Шостак Майю Вікторівну, депутата міської ради, голову комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови;
- Тарасюк Тетяну Анатоліївну, юриста, головного спеціаліста управління охорони здоров’я Луцької міської ради.
«Це відомі спеціалісти, є представники від депутатського корпусу, громадських організацій, юрист. Рішення Госпітальної ради має рекомендаційний характер, а далі депутати вирішуватимуть чи затверджувати ті або ж інші пропозиції», - зауважив Якимчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку вночі п'яна водійка протаранила авто
Сьогодні, 10:52
Хто може увійти до ради Луцького госпітального округу. СПИСОК
Сьогодні, 10:43
Повідомили, які надбавки мають луцькі освітяни
Сьогодні, 10:42
Знесення кіосків на Старому Ринку хочуть відтермінувати
Сьогодні, 10:39