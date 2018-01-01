Хто може увійти до ради Луцького госпітального округу. СПИСОК

Від міста Луцька для роботи у складі Госпітальної ради Луцького госпітального округу хочуть делегувати 8 представників.Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що відповідно до постанови Кабміну торік затвердили список госпітальних округів. Зокрема, до Луцького округу входять медаклади Луцька, Горохівського, Ківерцівського, Луцького, Маневицького та Рожищенського районів.До Госпітальної ради Луцького госпітального округу хочуть делегувати:, заступника директора з інформаційно-аналітичної роботи комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня»;, д.м.н. керівника, професора кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, завідувача Волинським обласним центром кардіоваскулярної допомоги комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня»;, директора комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок»;, генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання;, в.о. головного лікаря комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;, представника громадськості, голову ГО «Спілка воїнів АТО»;, депутата міської ради, голову комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови;, юриста, головного спеціаліста управління охорони здоров’я Луцької міської ради.«Це відомі спеціалісти, є представники від депутатського корпусу, громадських організацій, юрист. Рішення Госпітальної ради має рекомендаційний характер, а далі депутати вирішуватимуть чи затверджувати ті або ж інші пропозиції», - зауважив Якимчук.