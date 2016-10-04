«Поступи по-людськи»: у Луцьку п'яний водій хотів дати хабар патрульному

У Луцьку патрульні затримали п'яного водія, який намагався відкупитись від них.Інцидент трапився у ніч на 21 вересня, - інформує Патрульна поліція Волинської області.Так, патрульні отримали повідомлення про те, що водій ВАЗ, швидше за все, має ознаки сп’яніння та намагається виїхати автомобілем з автозаправки по вулиці Конякіна.Інспектори зупинили даного водія, той справді мав ознаки сп’яніння.Під час спілкування чоловік попросив інспектора відійти з ним вбік та намагався вирішити проблему, запропонувавши хабара.«Поступи по-людськи, відпусти додому, не складай матеріалів», - просив водій, який ледве стояв на ногах.Інспектор кілька разів попередив порушника про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак той наполягав на своєму, пропонуючи 3, а потім і 4 тисячі гривень.Врешті, поліцейський повідомив, що затримує чоловіка, який підозрюється у кримінальному правопорушенні.Згодом 27-річний водій таки пройшов огляд на стан сп’яніння в наркологічному диспансері. Він мав 2,0 проміле алкоголю, що в 10 разів вище допустимої норми 0,2.На нього оформили відповідний протокол та передали далі слідчому.