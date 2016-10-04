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«Поступи по-людськи»: у Луцьку п'яний водій хотів дати хабар патрульному

«Поступи по-людськи»: у Луцьку п'яний водій хотів дати хабар патрульному
У Луцьку патрульні затримали п'яного водія, який намагався відкупитись від них.

Інцидент трапився у ніч на 21 вересня, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Так, патрульні отримали повідомлення про те, що водій ВАЗ, швидше за все, має ознаки сп’яніння та намагається виїхати автомобілем з автозаправки по вулиці Конякіна.

Інспектори зупинили даного водія, той справді мав ознаки сп’яніння.
Під час спілкування чоловік попросив інспектора відійти з ним вбік та намагався вирішити проблему, запропонувавши хабара.

«Поступи по-людськи, відпусти додому, не складай матеріалів», - просив водій, який ледве стояв на ногах.

Інспектор кілька разів попередив порушника про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак той наполягав на своєму, пропонуючи 3, а потім і 4 тисячі гривень.
Врешті, поліцейський повідомив, що затримує чоловіка, який підозрюється у кримінальному правопорушенні.

Згодом 27-річний водій таки пройшов огляд на стан сп’яніння в наркологічному диспансері. Він мав 2,0 проміле алкоголю, що в 10 разів вище допустимої норми 0,2.

На нього оформили відповідний протокол та передали далі слідчому.


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Теги: водій, нетверезий, хабар
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