У Луцьку вночі п'яна водійка протаранила авто
Сьогодні, 10:52
У Луцьку посеред ночі п'яна 18-річна водійка протаранила припаркований автомобіль.
Це сталося у ніч на 21 вересня, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, 18-річна дівчина, вчинила дорожньо-транспортну пригоду близько 2 години ночі. Вона наїхала на інший припаркований автомобіль.
Усього ж цієї ночі патрульні в Луцьку затримали 3 нетверезих водіїв.
Усіх порушників оформили відповідно до законодавства.
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Це сталося у ніч на 21 вересня, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, 18-річна дівчина, вчинила дорожньо-транспортну пригоду близько 2 години ночі. Вона наїхала на інший припаркований автомобіль.
Усього ж цієї ночі патрульні в Луцьку затримали 3 нетверезих водіїв.
Усіх порушників оформили відповідно до законодавства.
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