У Луцьку вночі п'яна водійка протаранила авто





Це сталося у ніч на 21 вересня, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



Так, 18-річна дівчина, вчинила дорожньо-транспортну пригоду близько 2 години ночі. Вона наїхала на інший припаркований автомобіль.



Усього ж цієї ночі патрульні в Луцьку затримали 3 нетверезих водіїв.



Усіх порушників оформили відповідно до законодавства.

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