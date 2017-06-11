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У Луцьку вночі п'яна водійка протаранила авто

У Луцьку вночі п'яна водійка протаранила авто
У Луцьку посеред ночі п'яна 18-річна водійка протаранила припаркований автомобіль.

Це сталося у ніч на 21 вересня, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Так, 18-річна дівчина, вчинила дорожньо-транспортну пригоду близько 2 години ночі. Вона наїхала на інший припаркований автомобіль.

Усього ж цієї ночі патрульні в Луцьку затримали 3 нетверезих водіїв.

Усіх порушників оформили відповідно до законодавства.

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Теги: ДТП, аварія, алкоголь
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