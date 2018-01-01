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У Луцьку працівник автомайстерні викрав Volkswagen і скоїв аварію

У Луцьку працівник автомайстерні викрав Volkswagen і скоїв аварію
У Луцьку чоловік викрав Volkswagen Touran та потрапив на ньому в аварію.

Так, учора, 20 вересня, до поліції із заявою звернувся 34-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що із СТО по вулиці Шевченка викрали його автомоібль Volkswagen Touran, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний лучанин, працівник станції технічного обслуговування.

Керуючи автомобілем у нетверезому стані, на вулиці Чернишевського лучанин скоїв ДТП без потерпілих, транспортний засіб зазнав механічних ушкоджень. Автомобіль правоохоронці вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Окрім цього, на правопорушника складено адміністративний протокол за порушення безпеки правил дорожнього руху та за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушеня.





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Теги: аварія, крадіжка, авто, лучанин
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