Сотні гостей та офіційні вітання: у Луцьку – міжнародний бізнес-форум. ФОТО

У Луцьку стартував Міжнародний інвестиційний бізнес-форум «Волинь-Інвест 2018». На захід, який має на меті активізувати діалог із бізнесом та привабити на Волинь нових інвесторів, прибули сотні гостей із України та закордону.Захід розпочався в РЦ «Промінь» 21 вересня.Чимало бізнесменів, представників торгово-промислових палат, дипломатичних корпусів, гостей із закордону, представників освітніх кіл та владців зібралися, аби обговорити інвестиційні перспективи регіону. Окрім того, одним із основних завдань форуму є пошук реальних інвесторів та ринків збуту волинської продукції. Тож біля «Променя» організували виставку досягнень волинських підприємств.Організаторами заходу виступили Волинська ОДА, Волиньрада, Волинська торгово-промислова палата та Луцька міська рада. Форум зібрали зарази активізації діалогу між владою та бізнесом, розвиток та започаткування нових ділових зв'язків, демонстрації переваг регіону для потенційних інвесторів та презентації цікавих інвест-проектів.«Основною рушійною силою і національною ідеєю будь якої держави має бути фінансова успішність та незалежність, а це неможливо без інвестицій. Тому сьогодні стартує Міжнародний інвестиційний бізнес-форум «Волинь-Інвест 2018», з чим я вас і вітаю», - розповів модератор заходуОпісля він передав слово голові ОДА. Посадовець пригадав, що Луцьк – історичне місто, а 689 років тому тут відбувся з'їзд європейських монархів.«Звичайно, Волинь - непроста область, вона більше аграрна, і водночас лише окремі спеціалісти знають про розвиток бізнесу на Волині. Але саме тут колись в гаражах розпочинало роботу підприємство, яке нині відоме на весь світ – «Modern-Expo», – зауважив посадовець.Також він пригадав підприємство у Торчині, яке нині належить корпорації «Nestle», яке постачає продукцію по всьому світу, «КОМО», «WOG» та «Тигрес», які привели на Волинь чималі капітали, а також «Кроноспан» та «Кромберг енд Шуберт», які сприяли приходу бізнесу у регіон. Це свідчить про те, що передумови для створення бізнесу на Волині є. Окрім того, є значні перспективи розвитку агропромислового сектору, адже регіон має багаті ресурси.«Я радий, що на Волині сьогодні аграрії знайшли консенсус та всі дружно обробляють землю, збагачують Україну, Волинь, та прославляють наш край», - додав посадовець.«Ми боремося за покращення умов ведення бізнесу, намагаємося унеможливити будь-які перешкоджання чи конфлікти», - наголосив Савченко. Він пригадав, що нещодавно підписали меморандум із «Кроноспаном» щодо залучення в Україну 100 млн євро. Це, мовляв, є свідченням довіри, адже підприємство вже попрацювало в області та готове розширювати свої потужності.«Ми раді, коли до нас прибувають гості і ще більше раді, коли прибувають майбутні партнери. Ми раді, коли Київ звертає на нас увагу, як на перспективну область, а не дотаційну», - наголосив Савченко. За його словами, область має чималий потенціал, і сьогодні на форумі гості зможуть його побачити.Далі вітав гостей виконувач обов'язків луцького міського голови, який відзначив, що місту приємно приймати чимало шановних гостей, які спілкуватимуться про розвиток регіону.«Наскільки ми привабливі для інвестицій - питання риторичне, бо навіть географічне положення області та міста говорить про те, що ми посередник між Європою та іншими містами України… Про те, наскільки ми привабливі для інвестицій, говорить те, що ми сьогодні активно працюємо із Європейським банком реконструкції та розвитку, НЕФКО, Європейським інвестиційним банком», - мовив він.Так, у найближчі 3 роки в місто вкладуть понад 30 млн євро. Це, за словами Пустовіта, свідчить про те, що фінансові структури, які дуже прискіпливо оцінюють умови, готові працювати із містом. Тому він закликав інвесторів вкладати кошти у Волинь та Луцьк, адже територія має історію, але водночас є динамічною.«Ми запрошуємо усіх – приходьте, вкладайте кошти, ставайте частиною громади. Давайте разом працювати та досягати результатів», - закликав Пустовіт.Перший заступник голови Волиньрадидодав, що далеко не кожен регіон може похвалитися районами, у яких 33 озера, як на Турійщині, а невеличкий Шацький район має їх аж 24.«Вся Волинь - це велика зона рекреації. Інший момент - ліси, за великим рахунком Волинь найбільш заліснена область в усій Україні. На превеликий жаль, ми не зовсім використовуємо ці ресурси», - зауважив посадовець.Так, нині регіон експортує дари лісів, але мала б експортувати готову, перероблену на місці продукцію. Тому важливо, аби в область прийшла переробна промисловість – це дозволить отримати «тверду валюту» та втримати трудові ресурси. Тому він побажав усім сьогодні знайти взаємовигідне партнерство.Далі П’ятигорець зауважив, що важливими передумовами ведення бізнесу є боротьба з корупцією та простота ведення бізнесу. За останні кілька років систему значно спростили завдяки Державній регуляторній службі. Її очільникзауважила, що дуже корисно, коли бізнес має змогу так збиратися та підсумовувати важливі питання.За її словами, протягом 3 останніх років значно скоротили навантаження у платежах та бюрократичних питаннях, які лягали на бізнес. Таким чином, вдалося зекономити 10 млрд грн, які залишилися бізнесу для розвитку.«Коли ми опитували інвесторів, зокрема тих, які збиралися «заходити» в Україну, перше питання, яке нам ставлять – поганий та неефективний захист прав власності. Власне, це сигнал держави та всім іншим щодо роботи в цьому напрямі», - зауважила Ляпіна. Це надзвичайно широка область, і тут є робота для чималої кількості структур. Окрім того, цьогоріч змінили розподіл у системі нагляду та контролю - чималий обсяг повноважень передали до місцевого самоврядування, для кожного органу затверджують методологію.«Ми хочемо зробити так, щоб бути законослухняними було вигідніше, ніж бути в тіні», - наголосила Ляпіна. За її словами, Україна піднялася у рейтингу відкритості інформації. Тому вона закликала користуватися реєстрами, а також попросила Луцькраду публікувати усю інформацію щодо регуляції бізнесу на сайті органу місцевого самоврядування, адже інвестори також уважно за цим слідкують.Далі гостей форуму вітав очільник Державної служби автодоріг, який зазначив, що захід - дуже важливий крок для подальшого розвитку економіки Волині та деражви. Мережа доріг – це артерії розвитку.«За останні два роки ми відремонтували рекордну кількість кілометрів доріг… Будівельна машина почала працювати повним згодом. Це не проста річ», - зауважив посадовець. Потрібне лише «паливо» для будівельної машини – податки, акциз тощо. Він нагадав, що з 1 січня змінили модель управління дорогами, адже розділили кошті та відповідальність, бо дороги, крім державних, «передали» на місця. Також утворюють Дорожній фонд, який регулюватиме витрати.«У Волинській області нам необхідно відремонтувати підходи до європейської сім’ї, де є місце й Україні – Євросоюзу», - мовив Новак. Тож він побажав усім плідних переговорів та напрацювання спільних кроків для розвитку Волині та України загалом.Президент Торгово-промислової палати Українивід імені українського бізнесу привітав учасників форуму.«Я хочу сказати про позитив, бо ми в торгово-промисловій палаті не звикли говорити про зраду... Я не перший раз у вашому регіоні, але сьогодні ми проводимо захід у європейському, вальяжному залі, де можемо говорити про розвиток регіону, який розвивається, який має темпи розвитку», - мовив він.Чижиков побачив, що на Волині розвивається малий та середній бізнес, а область по темпах розвитку інвестицій уже серед кращих. Адже Волинь «уже в Європі» - показник експорту туди з регіону майже вдвічі вищий, ніж у країні загалом. Але не треба чекати, що регіон такий багатий, а братися за роботу - їздити на заходи закордон, «рекламувати» Волинь тощо.Також Чижиков закликав місцевих бізнесменів об’єднуватися та разом рухатися вперед.Голова державної служби зайнятостіопісля зауважив, що патріотизм – це не словами, а справами, творити справу у своїй країні та на Волині. За три роки кількість безробітних значно зменшилася. Тож йдеться про те, що збільшилася кількість робочих місць. Питання також у тому, що вони мають бути добре оплачуваними та високотехнологічними. Є й проблема у тому, що не вистачає представників робітничих професій, а вища школа, готуючи спеціалістів, не дає практичних знань.Після вітальних промов перейшли до робочої частини форуму. Так, у рамках заходу діятиме три тематичні платформи – зеленої економіки, промисловості, логістики, створення та функціонування індустріальних парків і логістичних центрів; розвитку сільського та лісового господарства; туризму культурної та науково-освітньої співпраці. У рамках доповіді кожен спікер представляв свою презентацію, а опісля слухачі мали змогу поставити питання про те, що найбільше зацікавило.