У «Premier City» – знижки на фільм «Веном»*
Сьогодні, 19:49
У кінотеатрі «Premier City» відкритий попередній продаж квитків на фільм «Веном».
Тож, якщо придбати квитки у кінотеатрі Premier City можна отримати знижку. З 21 по 27 вересня знижка становитиме 15 гривень, з 28 вересня – 10 гривень.
"Поспішайте придбати квитки у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity» За найвигіднішими цінами у місті Луцьк!", - йдеться у повідомлені.
Про фільм:
У тіло журналіста Едді Брока вселяється розумна істота інопланетного походження. Тепер він Веном – один з найвідоміших супергероїв всесвіту Людини-павука.
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Тож, якщо придбати квитки у кінотеатрі Premier City можна отримати знижку. З 21 по 27 вересня знижка становитиме 15 гривень, з 28 вересня – 10 гривень.
"Поспішайте придбати квитки у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity» За найвигіднішими цінами у місті Луцьк!", - йдеться у повідомлені.
Про фільм:
У тіло журналіста Едді Брока вселяється розумна істота інопланетного походження. Тепер він Веном – один з найвідоміших супергероїв всесвіту Людини-павука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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