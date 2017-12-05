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У «Premier City» – знижки на фільм «Веном»*

У «Premier City» – знижки на фільм «Веном»*
У кінотеатрі «Premier City» відкритий попередній продаж квитків на фільм «Веном».

Тож, якщо придбати квитки у кінотеатрі Premier City можна отримати знижку. З 21 по 27 вересня знижка становитиме 15 гривень, з 28 вересня – 10 гривень.

"Поспішайте придбати квитки у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity» За найвигіднішими цінами у місті Луцьк!", - йдеться у повідомлені.

Про фільм:
У тіло журналіста Едді Брока вселяється розумна істота інопланетного походження. Тепер він Веном – один з найвідоміших супергероїв всесвіту Людини-павука.

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Теги: фільм, знижка, Premier City
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