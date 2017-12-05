У «Premier City» – знижки на фільм «Веном»*

У кінотеатрі «Premier City» відкритий попередній продаж квитків на фільм «Веном».Тож, якщо придбати квитки у кінотеатрі Premier City можна отримати знижку. З 21 по 27 вересня знижка становитиме 15 гривень, з 28 вересня – 10 гривень."Поспішайте придбати квитки у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity» За найвигіднішими цінами у місті Луцьк!", - йдеться у повідомлені.У тіло журналіста Едді Брока вселяється розумна істота інопланетного походження. Тепер він Веном – один з найвідоміших супергероїв всесвіту Людини-павука.