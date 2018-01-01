«І кіт не валявся»: у Луцьку просять взятися за люк, який нібито відремонтували





Про це на порталі Василь Ващенко.



Зазначимо, що чоловік вже вдруге звертається до влади з проханням закінчити ремонт.



«А проблема у тому, що каналізаційний люк по вул Баранова, який пошкоджений та відкритий, комунальні служби та чиновники не можуть зремонтувати вже понад 1.5місяці (заявка була відкрита 5 серпня) .

Також мені відписали що люк - закритий 13 серпня, і закрили заявку, та по факту, там і кіт не валявся.



17 серпня фото з пошкодженним люком підтверджує факт некомпетентності та злочинної халатності, адже люк знаходиться на пішохідній зоні де ходить багато людей та граються діти», – пише лучанин.



«Якщо чиновники просто закривають заявки і нічого не роблять, та думають що ніхто не бачить - то це не так. На цьому сервісі не вимагають хіперлуп, і тд і тп, а елементарне, просто зремонтувати люк», – пише Василь Ващенко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Баранова – пошкоджений люк.Про це на порталі Відкрите Місто написавЗазначимо, що чоловік вже«А проблема у тому, що каналізаційний люк по вул Баранова, який пошкоджений та відкритий, комунальні служби та чиновники не можуть зремонтувати вже понад 1.5місяці (заявка була відкрита 5 серпня) .Також мені відписали що люк - закритий 13 серпня, і закрили заявку, та по факту, там і кіт не валявся.17 серпня фото з пошкодженним люком підтверджує факт некомпетентності та злочинної халатності, адже люк знаходиться на пішохідній зоні де ходить багато людей та граються діти», – пише лучанин.«Якщо чиновники просто закривають заявки і нічого не роблять, та думають що ніхто не бачить - то це не так. На цьому сервісі не вимагають хіперлуп, і тд і тп, а елементарне, просто зремонтувати люк», – пише Василь Ващенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію