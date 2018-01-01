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«І кіт не валявся»: у Луцьку просять взятися за люк, який нібито відремонтували

«І кіт не валявся»: у Луцьку просять взятися за люк, який нібито відремонтували
У Луцьку на вулиці Баранова – пошкоджений люк.

Про це на порталі Відкрите Місто написав Василь Ващенко.

Зазначимо, що чоловік вже вдруге звертається до влади з проханням закінчити ремонт.

«А проблема у тому, що каналізаційний люк по вул Баранова, який пошкоджений та відкритий, комунальні служби та чиновники не можуть зремонтувати вже понад 1.5місяці (заявка була відкрита 5 серпня) .
Також мені відписали що люк - закритий 13 серпня, і закрили заявку, та по факту, там і кіт не валявся.

17 серпня фото з пошкодженним люком підтверджує факт некомпетентності та злочинної халатності, адже люк знаходиться на пішохідній зоні де ходить багато людей та граються діти», – пише лучанин.

«Якщо чиновники просто закривають заявки і нічого не роблять, та думають що ніхто не бачить - то це не так. На цьому сервісі не вимагають хіперлуп, і тд і тп, а елементарне, просто зремонтувати люк», – пише Василь Ващенко.
«І кіт не валявся»: у Луцьку просять взятися за люк, який нібито відремонтували
«І кіт не валявся»: у Луцьку просять взятися за люк, який нібито відремонтували
«І кіт не валявся»: у Луцьку просять взятися за люк, який нібито відремонтували

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Теги: Баранова, Луцьк, люк
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