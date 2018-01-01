В Одесі обстріляли авто інкасаторів





Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, - пише



"Подія мала місце у Приморському районі. Двоє невідомих осіб з використанням травматичної зброї скоїли напад на автомобіль", - йдеться у повідомленні.



Унаслідок нападу двох співробітників приватної фірми було поранено.



Наразі у місті введено оперативний план "Сирена", на місці події працюють кінологи з собаками та слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом поліції Одещини. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисників.



За непідтвердженими даними, в інкасаторів відібрали велику суму грошей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одесі невідомі зі зброєю напали на інкасаторів компанії з обслуговування терміналів поповнення мобільного зв’язку.Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, - пише ТСН "Подія мала місце у Приморському районі. Двоє невідомих осіб з використанням травматичної зброї скоїли напад на автомобіль", - йдеться у повідомленні.Унаслідок нападу двох співробітників приватної фірми було поранено.Наразі у місті введено оперативний план "Сирена", на місці події працюють кінологи з собаками та слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом поліції Одещини. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисників.За непідтвердженими даними, в інкасаторів відібрали велику суму грошей.

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