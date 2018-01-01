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В Одесі обстріляли авто інкасаторів

В Одесі обстріляли авто інкасаторів
Одесі невідомі зі зброєю напали на інкасаторів компанії з обслуговування терміналів поповнення мобільного зв’язку.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, - пише ТСН.

"Подія мала місце у Приморському районі. Двоє невідомих осіб  з використанням травматичної зброї скоїли напад на автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок нападу двох співробітників приватної фірми було поранено.

Наразі у місті введено оперативний план "Сирена", на місці події працюють кінологи з собаками та слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом поліції Одещини. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисників.

За непідтвердженими даними, в інкасаторів відібрали велику суму грошей.


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Теги: Одеса, інкасатори
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