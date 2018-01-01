«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО
Сьогодні, 12:13
Луцькі маршрутки №1 не відображаються у системі GPS-моніторингу маршрутних таксі МАК.
Про це на порталі Відкрите місто написав Володимир Павлюк.
«Від сьогоднішнього ранку система GPS-моніторингу маршруток працює некоректно. Зокрема, не відображаються дані по маршруту №1. Ні на мобільних пристроях ні на ПК.
Скріншоти додаю. Прошу пояснити причину та усунути проблему», – йдеться у дописі.
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Про це на порталі Відкрите місто написав Володимир Павлюк.
«Від сьогоднішнього ранку система GPS-моніторингу маршруток працює некоректно. Зокрема, не відображаються дані по маршруту №1. Ні на мобільних пристроях ні на ПК.
Скріншоти додаю. Прошу пояснити причину та усунути проблему», – йдеться у дописі.
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