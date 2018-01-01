«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО





Про це на порталі Володимир Павлюк.



«Від сьогоднішнього ранку система GPS-моніторингу маршруток працює некоректно. Зокрема, не відображаються дані по маршруту №1. Ні на мобільних пристроях ні на ПК.



Скріншоти додаю. Прошу пояснити причину та усунути проблему», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі маршрутки №1 не відображаються у системі GPS-моніторингу маршрутних таксі МАК.Про це на порталі Відкрите місто написав«Від сьогоднішнього ранку система GPS-моніторингу маршруток працює некоректно. Зокрема, не відображаються дані по маршруту №1. Ні на мобільних пристроях ні на ПК.Скріншоти додаю. Прошу пояснити причину та усунути проблему», – йдеться у дописі.

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