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«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО

«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО
Луцькі маршрутки №1 не відображаються у системі GPS-моніторингу маршрутних таксі МАК.

Про це на порталі Відкрите місто написав Володимир Павлюк.

«Від сьогоднішнього ранку система GPS-моніторингу маршруток працює некоректно. Зокрема, не відображаються дані по маршруту №1. Ні на мобільних пристроях ні на ПК.

Скріншоти додаю. Прошу пояснити причину та усунути проблему», – йдеться у дописі.
«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО
«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО
«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО

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Теги: маршрутка, Луцьк, проблема
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