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На комісії Луцькради погодили припинення повноважень депутата

На комісії Луцькради погодили припинення повноважень депутата
У Луцької міської ради підтримала проект рішення про припинення повноважень депутата Богдана Вавринюка.

Це стало відомо на засіданні комісії ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту сьогодні, 21 вересня.

Нагадаємо, депутат Богдан Вавринюк 20 вересня вирішив скласти мандат депутата міської ради.

Як повідомив голова Луцької міської партійної організації ВО «Свобода», керівник фракції «Свобода» у Луцькраді Микола Федік, перед тим, як ухвалити таке рішення, Богдан Вавринюк обговорював його з членами фракції і партійної організації.

Члени комісії погодили припинення повноважень депутата Богдана Вавринюка. Відтак, остаточне рішення приймуть на сесії Луцькради.

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Теги: Богдан Вавринюк, мандат, Луцькрада
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