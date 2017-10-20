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У Києві оголена жінка на трасі «шукала кохання». ВІДЕО

У Києві оголена жінка на трасі «шукала кохання». ВІДЕО
У Києві оголена жінка лежала посеред траси. За її словами, вона «шукала кохання».

Жінку помітив оператор ТСН Володимир Остапенко та виклав відео на своїй сторінці у Facebook, пише ТСН.

Інцидент стався близько 11 години у п'ятницю, 21 вересня, на вулиці Олени Теліги.

Невідома обрала місце саме навпроти Кирилівської церкви, біля якої, до речі, розташована Київська психіатрична лікарня ім. Павлова.

Як передає кореспондент, жінка спочатку просто лежала на трасі, а коли рух уповільнився, вона обрала з потоку машин біле авто і намагалася відчинити двері. Зазнавши невдачі, жінка не здалася, а залізла на дах авто.

Водій авто викликав поліцію. Також на місце прибули медики.

Як пояснила журналістам сама винуватиця інциденту, таким чином вона «шукала кохання».

Кореспондент ТСН Раміль Єнікєєв


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Теги: інцидент, Київ
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