У Києві оголена жінка на трасі «шукала кохання». ВІДЕО





Жінку помітив оператор ТСН Володимир Остапенко та виклав відео на своїй сторінці у Facebook, пише



Інцидент стався близько 11 години у п'ятницю, 21 вересня, на вулиці Олени Теліги.



Невідома обрала місце саме навпроти Кирилівської церкви, біля якої, до речі, розташована Київська психіатрична лікарня ім. Павлова.



Як передає кореспондент, жінка спочатку просто лежала на трасі, а коли рух уповільнився, вона обрала з потоку машин біле авто і намагалася відчинити двері. Зазнавши невдачі, жінка не здалася, а залізла на дах авто.



Водій авто викликав поліцію. Також на місце прибули медики.



Як пояснила журналістам сама винуватиця інциденту, таким чином вона «шукала кохання».



Кореспондент ТСН Раміль Єнікєєв





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві оголена жінка лежала посеред траси. За її словами, вона «шукала кохання».Жінку помітив оператор ТСНта виклав відео на своїй сторінці у Facebook, пише ТСН Інцидент стався близько 11 години у п'ятницю, 21 вересня, на вулиці Олени Теліги.Невідома обрала місце саме навпроти Кирилівської церкви, біля якої, до речі, розташована Київська психіатрична лікарня ім. Павлова.Як передає кореспондент, жінка спочатку просто лежала на трасі, а коли рух уповільнився, вона обрала з потоку машин біле авто і намагалася відчинити двері. Зазнавши невдачі, жінка не здалася, а залізла на дах авто.Водій авто викликав поліцію. Також на місце прибули медики.Як пояснила журналістам сама винуватиця інциденту, таким чином вона «шукала кохання».Кореспондент ТСН

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