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У Луцьку влаштовують курси графічного дизайну

У Луцьку влаштовують курси графічного дизайну
У Луцьку організовують курси, під час яких готуватимуть кваліфікованих працівників в галузі графічного дизайну.

Про це розповіли ініціатори курсів.

Дизайнерка Ірина Стукан, яка разом зі своєю колегою Аллою Гапонюк взялася навчати графічному дизайну інших, розповіли, що курси стартують у жовтні, як тільки доберуть необхідну кількість охочих вчитися.

Нову професію зможуть освоїти навіть ті, хто поки що не має ні найменшого уявлення про графічний дизайн. Адже організатори курсів пропонують 3 рівні підготовки.

Курс Junior – вступ до графічного дизайну. Він передбачає ознайомлення з професією графічного дизайнера, але, як результат, – вивчення основ та вільне володіння графічними редакторами.

Це курс підходить для учнів, студентів та людей які хочуть побудувати успішну кар’єру дизайнера.

Курс Middle пропонує освоїти усі необхідні знання, які дадуть шанс побудувати успішну кар’єру дизайнера. Кожен учасник цього курсу за його результатами створить власний проект.

Курс Senior - база+профі. Він передбачає індивідуальний підхід до кожного учня. Тут розкажуть усі секрети успішного дизайну, які дадуть змогу отримувати фінансову вигоду, незалежно від місця перебування.

Ініціатори курси зауважують, що головна їхня особливість – практика, практика і ще раз практика. Тож усім, хто мріє освоїти нову професію і мати гарантований результат, не варто вагатися.

Деталі можна дізнатися, написавши на електронну скриньку [email protected], сторінку Be.Designer.School у Facebook або за телефонами 066 905 9166, 093 647 96 35.

У Луцьку влаштовують курси графічного дизайну




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Теги: Луцьк, графічний дизайн, курси, Ірина Стукан
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