У Луцьку влаштовують курси графічного дизайну

У Луцьку організовують курси, під час яких готуватимуть кваліфікованих працівників в галузі графічного дизайну.Про це розповіли ініціатори курсів.Дизайнерка, яка разом зі своєю колегоювзялася навчати графічному дизайну інших, розповіли, що курси стартують у жовтні, як тільки доберуть необхідну кількість охочих вчитися.Нову професію зможуть освоїти навіть ті, хто поки що не має ні найменшого уявлення про графічний дизайн. Адже організатори курсів пропонують 3 рівні підготовки.– вступ до графічного дизайну. Він передбачає ознайомлення з професією графічного дизайнера, але, як результат, – вивчення основ та вільне володіння графічними редакторами.Це курс підходить для учнів, студентів та людей які хочуть побудувати успішну кар’єру дизайнера.пропонує освоїти усі необхідні знання, які дадуть шанс побудувати успішну кар’єру дизайнера. Кожен учасник цього курсу за його результатами створить власний проект.- база+профі. Він передбачає індивідуальний підхід до кожного учня. Тут розкажуть усі секрети успішного дизайну, які дадуть змогу отримувати фінансову вигоду, незалежно від місця перебування.Ініціатори курси зауважують, що головна їхня особливість – практика, практика і ще раз практика. Тож усім, хто мріє освоїти нову професію і мати гарантований результат, не варто вагатися.