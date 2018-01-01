У селі під Луцьком побудують амбулаторію

У селі Зміїнець Луцького району буде нова амбулаторія.Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомила голова Княгининівської ОТГВона зазначила, що спілкувалась з підрядником, який виграв тендер по реконструкції ФАПу в селі Зміїнець на будівницвто амбулаторії загальної медицини.Будівницвто планують розпочати вже 1 жовтня та закічнити до початку 2019 року.«Документацію на цей проект сільська рада починала готувати ще в грудні 2015 року. Хто вірить в те, що робить, завжди отримує результат!», – переконана Олена Твердохліб.