У селі під Луцьком побудують амбулаторію
Сьогодні, 14:32
У селі Зміїнець Луцького району буде нова амбулаторія.
Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
Вона зазначила, що спілкувалась з підрядником, який виграв тендер по реконструкції ФАПу в селі Зміїнець на будівницвто амбулаторії загальної медицини.
Будівницвто планують розпочати вже 1 жовтня та закічнити до початку 2019 року.
«Документацію на цей проект сільська рада починала готувати ще в грудні 2015 року. Хто вірить в те, що робить, завжди отримує результат!», – переконана Олена Твердохліб.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
Вона зазначила, що спілкувалась з підрядником, який виграв тендер по реконструкції ФАПу в селі Зміїнець на будівницвто амбулаторії загальної медицини.
Будівницвто планують розпочати вже 1 жовтня та закічнити до початку 2019 року.
«Документацію на цей проект сільська рада починала готувати ще в грудні 2015 року. Хто вірить в те, що робить, завжди отримує результат!», – переконана Олена Твердохліб.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Довершений смак і натуральність: волинську горілку презентували на інвестиційному форумі*
Сьогодні, 14:40
Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет
Сьогодні, 14:33
У селі під Луцьком побудують амбулаторію
Сьогодні, 14:32
У Луцьку влаштовують курси графічного дизайну
Сьогодні, 14:10