Волинян попереджають про грози та сильний вітер
Сьогодні, 14:56
23 вересня у західних областях України очікують різку зміну погодніх умов.
Про це пише прес-служба У ДСНС України у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, вдень 22 вересня у західних областях, а 23-24 вересня в Україні очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, подекуди з грозами, посилення вітру 15-22 м/с,
22 вересня в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі; в Україні значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-18°;
23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла.
На Київщині 23-24 вересня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 12-17°.
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Про це пише прес-служба У ДСНС України у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, вдень 22 вересня у західних областях, а 23-24 вересня в Україні очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, подекуди з грозами, посилення вітру 15-22 м/с,
22 вересня в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі; в Україні значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-18°;
23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла.
На Київщині 23-24 вересня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 12-17°.
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