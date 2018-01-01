Луцький бізнесмен розповів, як залучити інвестиції на Волинь





Останній з вищезгаданих пунктів турбував політика чи не найбільше, і цілком логічно, що у п'ятницю, 21 вересня, він був серед топових спікерів інвестиційного бізнес-форуму "Волинь-Інвест 2018", який прийняв той самий РЦ "Промінь".



Спокійно вислухавши гучні регалії, озвучені радником та потенційним заступником голови Волинської ОДА Денисом П'ятигорцем, Покровський, попередньо перепросивши за можливе хвилювання, презентував власне бачення перспектив розвитку зовнішніх та внутрішніх інвесторів на Волині.











Податок на виведений капітал: для чого він потрібен



"Багато фахівців вважають, що суттєвого приросту інвестицій та економічного зростання в Україні можна досягти завдяки впровадженню податку на виведений капітал. Це сприятиме розвитку виробництва і виведенню доходів підприємств з тіні.



Особисто я як представник українського бізнесу також є прихильником цього податкового нововведення. Тому сподіваюся, що законопроект про податок на виведений капітал, поданий Президентом України Петром Порошенком та зареєстрований у Верховній Раді в липні цього року, буде ухвалений.



Разом зі скасуванням податку на прибуток повинні зникнути ряд передумов для корупції. Прибуток, який власники витрачатимуть на розвиток виробництва, податками обкладатися не буде. Це спростить роботу бізнесу, а отже, сприятиме залученню інвестицій. Це доводять, зокрема, приклади тих країн, які впровадили податок на виведений капітал раніше: Естонії, Латвії, Грузії".







Як залучити інвестиції у Луцьк







"Територія нашого міста дуже обмежена і зараз вже практично з усіх сторін оточена новоствореними ОТГ, а тому орієнтуватися на розвиток промислового потенціалу не доводиться.



Я вважаю, що пріоритетними сферами розвитку та залучення інвестицій у нашому місті мають бути сфера послуг, технологічне виробництво та основні використання наукового потенціалу, туризм. На ці сфери передусім повинні орієнтуватися і заклади освіти.



Також місту потрібен інвестиційний поштовх, який можна забезпечити залученням одного або декількох відомих брендів для інвестицій у місцевий бізнес. Таких, до прикладу, як-от McDonalds, Carlsberg, Mondelez чи Siemens.



Окрім розробки та ухвалення повноцінної Стратегії розвитку Луцька, для підвищення рівня його інвестиційної привабливості необхідно створити агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів, стимулювати інвестиції у нові галузі, проводити якісну промоцію Луцька та його інвестиційного потенціалу.



Переконаний, що покращення інвестиційної інфраструктури міста дозволить платити конкуренту заробітну плату лучанам, щоб вони не їхали у сусідні держави в пошуках роботи".







У які сфери варто інвестувати на Волині/b>







У структурі економіки Волинської області домінує аграрний сектор. Але, окрім галузей АПК, я бачу значний потенціал для реалізації спільних інвестиційних проектів у таких сферах, як-от видобування та переробка корисних копалин (бурштин, торф, мідь), лісозаготівля та деревообробка, а також вирощування і переробка екологічно чистої продукції лісів, енергетика, зокрема створення потужних сонячних електростанцій. І, звісно ж, логістика, оскільки ми зобов'язані використати транзитний потенціал регіону та близькість до кордону з ЄС.



Я переконаний: за умови цілеспрямованих дій центральної та місцевої влади, відкритої та чесної конкуренції внутрішні й іноземні інвестори стоятимуть у черзі, щоб інвестувати у ці сфери. Таким чином ми зможемо одночасно вирішувати проблему трудової міграції та поповнювати місцеві бюджети".





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Автор: Руслан ПИЛИПЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місяць тому я сидів із бізнесменом та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським на терасі розважального центру "Промінь" (співвласником якого є сам Андрій Покровський). Ми розмовляли про його філософію управління, успішні проекти, соціальну відповідальність та інвестиції...Останній з вищезгаданих пунктів турбував політика чи не найбільше, і цілком логічно, що у п'ятницю, 21 вересня, він був серед топових спікерів інвестиційного бізнес-форуму "Волинь-Інвест 2018", який прийняв той самий РЦ "Промінь".Спокійно вислухавши гучні регалії, озвучені радником та потенційним заступником голови Волинської ОДА Денисом П'ятигорцем, Покровський, попередньо перепросивши за можливе хвилювання, презентував власне бачення перспектив розвитку зовнішніх та внутрішніх інвесторів на Волині. ІА "Конкурент" вирішило обрати основні тези відомого інвестора та викласти їх у цьому лаконічному репортажі."Багато фахівців вважають, що суттєвого приросту інвестицій та економічного зростання в Україні можна досягти завдяки впровадженню податку на виведений капітал. Це сприятиме розвитку виробництва і виведенню доходів підприємств з тіні.Особисто я як представник українського бізнесу також є прихильником цього податкового нововведення. Тому сподіваюся, що законопроект про податок на виведений капітал, поданий Президентом України Петром Порошенком та зареєстрований у Верховній Раді в липні цього року, буде ухвалений.Разом зі скасуванням податку на прибуток повинні зникнути ряд передумов для корупції. Прибуток, який власники витрачатимуть на розвиток виробництва, податками обкладатися не буде. Це спростить роботу бізнесу, а отже, сприятиме залученню інвестицій. Це доводять, зокрема, приклади тих країн, які впровадили податок на виведений капітал раніше: Естонії, Латвії, Грузії"."Територія нашого міста дуже обмежена і зараз вже практично з усіх сторін оточена новоствореними ОТГ, а тому орієнтуватися на розвиток промислового потенціалу не доводиться.Я вважаю, що пріоритетними сферами розвитку та залучення інвестицій у нашому місті мають бути сфера послуг, технологічне виробництво та основні використання наукового потенціалу, туризм. На ці сфери передусім повинні орієнтуватися і заклади освіти.Також місту потрібен інвестиційний поштовх, який можна забезпечити залученням одного або декількох відомих брендів для інвестицій у місцевий бізнес. Таких, до прикладу, як-от McDonalds, Carlsberg, Mondelez чи Siemens.Окрім розробки та ухвалення повноцінної Стратегії розвитку Луцька, для підвищення рівня його інвестиційної привабливості необхідно створити агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів, стимулювати інвестиції у нові галузі, проводити якісну промоцію Луцька та його інвестиційного потенціалу.Переконаний, що покращення інвестиційної інфраструктури міста дозволить платити конкуренту заробітну плату лучанам, щоб вони не їхали у сусідні держави в пошуках роботи".

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