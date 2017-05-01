«Вітаємо вдома»: Луцьк зустрів військових авіаторів. ФОТО

Лучани урочисто зустріли 204-у Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка відтепер нестиме службу на Луцькому військовому аеродромі.Зустрічали авіаторів у п’ятницю, 21 вересня.Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабміну, з метою нарощування протиповітряної оборони держави на північно-західному напрямку, у місто Луцьк передислокувалася військова частина повітряних сил ЗСУ – 204-а Севастопольська бригада тактичної авіації.Привітати льотчиків з прибуттям до нової домівки, завітало чимало лучан, представники обласної та міської рад, школярі та духовенство.Навесні 2014 року 204-а бригада змушена була покинути свою домівку у Криму – російські військові захопили аеропорт Бельбек, а бригада, після тривалої оборони, передислокувалася до Миколаєва.З цього часу авіатори неодноразово здійснювали польоти в зону АТО.У вересні 2014 року півсотні військових за власним бажанням виконували бойове завдання на передовій в містах Краматорськ та Авдіївка. За час участі в АТО героїчно загинуло двоє:та. Обоє посмертно нагородженні орденами за мужність.Сьогодні ж у Луцьку справжнє свято – до міста повернулися військові авіатори та літаки. Лучани гостинно зустрічали бригаду льотчиків, адже сподіваються, що Луцьк стане для них справжнім домом.«Коли ми чуємо, як над містом пролітають літаки це додає впевненості до того, що ми на правильному шляху. Вітаю вас зі зміною місця дислокування. Я не сумніваюся, що місто ви будете любити так, як любимо його ми. Щоб ваші діти, які вже сьогодні пішли у наші садочки та школи, відчували себе як у рідному місті», – привітав військових секретар міської радиЗустріти авіаторів приїхав також народний депутат України та колишній командир 204-ї Севастопольської бригадиВін зауважив, що льотчики вже неодноразово підтвердили звання воїна-захисника та показали, що вони професійні військові авіатори. Також нардеп подякував волинянам за те, що приділили чимало сил для того, аби розмістити бригаду.За словами заступника голови Волинської обласної державної адміністрації, зараз Волинь може почуватися в безпеці, бо і область, і місто Луцьк матимуть повітряний захист.«Коли декілька разів тривожні звістки звучали про те, що там на білоруському кордоні є скупчення російських військових, лучани теж з тривогою думали – а хто захистить. Тепер вони знають, що звідти ніякий наступ не відбудеться, бо є кому оперативно захищати з повітря. Я втішений там, що нарешті аеродром у Вишкові отримав нове життя, нове дихання», – зазначив Олександр Пирожик.А також додав – сподівається, що область зможе досягти згоди з Міністерством оборони та збудувати на аеродромі і пасажирський термінал.Привітали льотчиків з новим місцем дислокації також командир повітряного командування «Захід»та командир 204-ї Севастопольської бригадиВони запевнили, що бригада продовжує виконувати завдання з прикриття повітряних кордонів і зробить усе можливе, аби над головами українців залишилося мирне небо.«Вітаю авіаторів з прибуттям додому. В 2014 році ми були виведені з Криму і нарешті ми прибули додому. Бажаю всім наснаги, щоб кількість зльотів рівнялася до кількості посадок. Вітаю вас з прибуттям до нового місця несення служби – вітаю вдома», – зауважив Ігор Кисельов.Проте найприємнішим сюрпризом для військових льотчиків стали виступи дітей та подарунки від маленьких лучан. Військові кажуть – малюнки дітей, подаровані їм сьогодні, зберігатимуть вдома як нагадування про те, заради чого вони несуть свою службу.