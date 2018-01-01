Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»: наступна фешн-порція*

А ви же бачили нові стильні колекції у ТРЦ «ПортCity»? Вони чарують, бентежать, захоплюють та дивують. Ця осінь особлива, тому що вона різноманітна по кольоротипу колекцій.Насолоджуйтеся відео та обирайте для себе найкращий образ!Магазин «А.TAN», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity»:Магазин «ESTRO», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»:Магазин "Betty Barclay", що на 3 поверсі ТРЦ "ПортCity":Чекаємо Вас на шопінг у ТРЦ «ПортCity»!