Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»: наступна фешн-порція*
Сьогодні, 15:52
А ви же бачили нові стильні колекції у ТРЦ «ПортCity»? Вони чарують, бентежать, захоплюють та дивують. Ця осінь особлива, тому що вона різноманітна по кольоротипу колекцій.
Насолоджуйтеся відео та обирайте для себе найкращий образ!
Магазин «А.TAN», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity»:
Магазин «ESTRO», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»:
Магазин "Betty Barclay", що на 3 поверсі ТРЦ "ПортCity":
Чекаємо Вас на шопінг у ТРЦ «ПортCity»!
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Насолоджуйтеся відео та обирайте для себе найкращий образ!
Магазин «А.TAN», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity»:
Магазин «ESTRO», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»:
Магазин "Betty Barclay", що на 3 поверсі ТРЦ "ПортCity":
Чекаємо Вас на шопінг у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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