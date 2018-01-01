На Волині судитимуть шахрайку, яка позичила у людей понад 400 тисяч
Сьогодні, 16:02
На Волині судитимуть за шахрайство 36-річну уродженку села Забороль Луцького району.
Ще на початку 2012 року спритниця позичила у знайомого майже 304 тисяч гривень, зобов'язавшись повернути їх в подальшому, хоча наміру цього робити не мала і досі не повернула позичку, - інформує прокуратура Волинської області.
Упродовж 2014-2017 року вона під різними приводами позичала кошти ще у трьох знайомих та не повертала позиченого, завдавши таким чином чотирьом потерпілим майнової шкоди на загальну суму 410 605 грн.
Зловмисницю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Подальшу її долю вирішуватиме суд.
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Ще на початку 2012 року спритниця позичила у знайомого майже 304 тисяч гривень, зобов'язавшись повернути їх в подальшому, хоча наміру цього робити не мала і досі не повернула позичку, - інформує прокуратура Волинської області.
Упродовж 2014-2017 року вона під різними приводами позичала кошти ще у трьох знайомих та не повертала позиченого, завдавши таким чином чотирьом потерпілим майнової шкоди на загальну суму 410 605 грн.
Зловмисницю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Подальшу її долю вирішуватиме суд.
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