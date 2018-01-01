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На Волині судитимуть шахрайку, яка позичила у людей понад 400 тисяч

На Волині судитимуть шахрайку, яка позичила у людей понад 400 тисяч
На Волині судитимуть за шахрайство 36-річну уродженку села Забороль Луцького району.

Ще на початку 2012 року спритниця позичила у знайомого майже 304 тисяч гривень, зобов'язавшись повернути їх в подальшому, хоча наміру цього робити не мала і досі не повернула позичку, - інформує прокуратура Волинської області.

Упродовж 2014-2017 року вона під різними приводами позичала кошти ще у трьох знайомих та не повертала позиченого, завдавши таким чином чотирьом потерпілим майнової шкоди на загальну суму 410 605 грн.

Зловмисницю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Подальшу її долю вирішуватиме суд.

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Теги: шахрайство
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