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Очолювала банду і ховалася в Аргентині: волинська посадовиця відбулася штрафом

Очолювала банду і ховалася в Аргентині: волинська посадовиця відбулася штрафом
На Волині засудили посадовицю ДП "Центр державного земельного кадастру", яка була організатором злочинної групи.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Начальника відділу Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» обвинували у вчиненні в складі організованої злочинної групи розтрати та заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, а також службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України).

Як уже повідомлялося, дев'ятеро членів організованої злочинної групи – керівник та працівники регіональної філії ДП "Центр ДЗК" – упродовж 2011-2013 років заволоділи та вчинили розтрату коштів підприємства на суму майже 1 млн. 200 тис. грн.

Роль обвинуваченої полягала в тому, що вона підшуковувала підставних осіб для фіктивного працевлаштування й укладання від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, завіряла за вказівкою керівника філії підробленим підписом такі угоди та долучені до них акти прийому виконаних робіт і розрахунки. Її діями державі завдали збитків на суму 263 тис. грн.

З квітня 2015 року жінка перебувала в розшуку та наприкінці грудня 2017 року її було затримано в Аргентині. Попри відсутність договірних відносин між Україною та Аргентинською Республікою у сфері екстрадиції, аргентинські компетентні органи ухвалили рішення про її видачу за запитом української сторони на засадах доброї волі і взаємності, що стало безпрецедентним випадком у сфері міжнародного співробітництва.

Зваживши на те, що обвинувачена відшкодувала усі завдані її незаконним діями збитки, суд визнав її винною у вчинених злочинах та призначив покарання у виді штрафу в сумі 425 тис. грн., позбавивши права 3 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-управлінських та господарсько-фінансових функцій в органах влади та місцевого самоврядування.

Штраф жінка уже сплатила.

Провадження щодо інших членів організованої злочинної групи перебувають на розгляді у суді.

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Теги: суд, прокуратура, гроші
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