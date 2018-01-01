Волинські лісівники на бізнес-форумі презентували досягнення та перспективи. ФОТО

Волинські лісівники розповіли про актуальні питання діяльності лісогосподарських підприємств області, а також поділилися перспективами розвитку трудового, виробничого та інвестиційного потенціалу.Про це йшлося 21 вересня у рамках міжнародного інвестиційного бізнес-форум «Волинь-Інвест 2018».Заступниця начальника ВОУЛМГрозповіла, що у структурі працює 26 лісомисливських та лісогосподарських підприємств. Волинь стабільно перебуває у п’ятірці кращих за показниками господарювання, а також однією із перших почала диверсифікацію виробництва, тож підприємства є інвестиційно привабливими.«Це традиційно стабільний сегмент економіки, сукупний оборот за поточний рік у нас - 842 мільйони 865 тисяч гривень», - розповіла посадовиця. Лісівники традиційно спрямовують чималі кошти на реалізацію соціальних програм та підготовку персоналу - цьогоріч на ці потреби залучили понад 8,6 млн грн.«Люди – для нас головне, і так скаже кожен адекватний керівник. Оскільки робота лісівників не є легкою та безпечною, першочерговою статтею фінансування є охорона праці», - запевнила Турянська. Тож на заходи з охорони праці цьогоріч спрямували 10 млн грн.Окрім того, лісові господарства є чи не єдиними джерелами доходів у низці районів. Так, від 2016 року і до нині вони сплатили до бюджетів різних рівнів понад 709 млн податків. Також лісівники працюють над модернізацією та оновленням підприємств, однак у питомому розрахунку – це 20 гривень із кожної заробленої сотні. Галузь ось уже три роки є самоокупною та працює без підтримки з державного бюджету. Тому, наголосила Турянська, галузь також потребує інвесторів, які розумітимуть специфіку та прийматимуть стандарти лісівників.Однак ВОУЛМГ продовжує вкладати кошти у лісовідновні заходи – цьогоріч заліснили 6 тис га, що становити понад 100% від зрубаних площ. Оскільки галузь потребує чимало коштів, тут активно працюють над диверсифікацією виробництва. Відтак, у регіоні є позитивна динаміка щодо реалізації продукції, над якою працюють лісівники – за 8 місяців 2018 року її реалізували на 637 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року отримали 445 млн грн.Лісівники активно розбудовують інфраструктуру – за 2017 рік відновили 100 км лісових доріг, понад 36 яких з твердим покриттям. На це витратили майже 14 млн грн.«Не припиняємо працювати над ощадним виробництвом, впровадженням енергозберігаючих технологій та раціоналізацією виробництва. Україна потребує багато роботи над досягненням максимально високої глибини переробки продуктів лісу. Саме тут знаходиться основний потенціал волинських лісогосподарських підприємств», - вважає Турянська.Окрім того, в області розвивають 4 розсадники, де щороку вирощують 20 млн сіянців. Таким чином, волинські лісівники забезпечують потреби регіону, а декоративний матеріал користується великими попитом за його межами.Екологічна продукція волинських лісів знайшла свого споживача за кордоном. Нині в асортименті 18 видів соку, овочі, переробка ягід та грибів, а також чистий лісовий мед і продукти його виробництва. Турянська нагадала, що продукти сьогодні представлені на стенді на форумі.Особливо помітною є праця у напрямку розвитку зеленого туризму - у регіоні 113 великих та понад 600 малих лісових місць відпочинку, однак найбільшою інвестицією в майбутнє галузі лісівники вважають формування кадрового потенціалу.«Минулого року дали старт роботі Молодіжного лісівничого центру – базі для підготовки молодих кадрів із профільними школами. Аналогів центру поки немає в Україні», - нагадала Турянська. Наприкінці вона додала, що лісівники реалізують чимало інших проектів заради розвитку Волині.«Волинські лісівники сповна відчувають відповідальність перед громадою, країною і перед світовою спільнотою. Поки інвестор, перетнувши кордон, добереться до Києва, він перетне майже півобласті. І у тому, що волинські ліси доглянуті та радо приймають усіх охочих перепочити, велика заслуга наших працівників», - підсумувала посадовець.