На Волині через витік газу потруїлися люди

На Волині рятували людей від наслідків витоку газу у приватному будинку одного із міст області.У виклику, який о 01.42 надійшов до центральної оперативної диспетчерської, повідомили, що «люди падають», - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицина катастроф."Оскільки в цьому будинку вже були несправності з газовим обладнанням, потерпілі висловили припущення про отруєння природним газом", - йдеться у повідомленні.Медики, прибувши на місце виклику, виявили четверо потерпілих, двоє з яких були в стані середньої важкості і потребували медичної допомоги.Вони скаржилися на біль за грудиною, озноб, нудоту і блювоту. Бригади ЕМД надали необхідну медичну допомогу та транспортували двох потерпілих до лікувального закладу в реанімаційне відділення.