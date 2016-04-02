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На Волині через витік газу потруїлися люди

На Волині через витік газу потруїлися люди
На Волині рятували людей від наслідків витоку газу у приватному будинку одного із міст області.

У виклику, який о 01.42 надійшов до центральної оперативної диспетчерської, повідомили, що «люди падають», - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицина катастроф.

"Оскільки в цьому будинку вже були несправності з газовим обладнанням, потерпілі висловили припущення про отруєння природним газом", - йдеться у повідомленні.

Медики, прибувши на місце виклику, виявили четверо потерпілих, двоє з яких були в стані середньої важкості і потребували медичної допомоги.

Вони скаржилися на біль за грудиною, озноб, нудоту і блювоту. Бригади ЕМД надали необхідну медичну допомогу та транспортували двох потерпілих до лікувального закладу в реанімаційне відділення.

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Теги: медицина, порятунок, медики
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