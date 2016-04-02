На Волині через витік газу потруїлися люди
Сьогодні, 16:19
На Волині рятували людей від наслідків витоку газу у приватному будинку одного із міст області.
У виклику, який о 01.42 надійшов до центральної оперативної диспетчерської, повідомили, що «люди падають», - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицина катастроф.
"Оскільки в цьому будинку вже були несправності з газовим обладнанням, потерпілі висловили припущення про отруєння природним газом", - йдеться у повідомленні.
Медики, прибувши на місце виклику, виявили четверо потерпілих, двоє з яких були в стані середньої важкості і потребували медичної допомоги.
Вони скаржилися на біль за грудиною, озноб, нудоту і блювоту. Бригади ЕМД надали необхідну медичну допомогу та транспортували двох потерпілих до лікувального закладу в реанімаційне відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У виклику, який о 01.42 надійшов до центральної оперативної диспетчерської, повідомили, що «люди падають», - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицина катастроф.
"Оскільки в цьому будинку вже були несправності з газовим обладнанням, потерпілі висловили припущення про отруєння природним газом", - йдеться у повідомленні.
Медики, прибувши на місце виклику, виявили четверо потерпілих, двоє з яких були в стані середньої важкості і потребували медичної допомоги.
Вони скаржилися на біль за грудиною, озноб, нудоту і блювоту. Бригади ЕМД надали необхідну медичну допомогу та транспортували двох потерпілих до лікувального закладу в реанімаційне відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні заборонили популярний антисептик та ліки від застуди
Сьогодні, 16:42
Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО
Сьогодні, 16:40
На Волині через витік газу потруїлися люди
Сьогодні, 16:19