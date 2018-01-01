В Україні заборонили популярний антисептик та ліки від застуди





Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише



Мова йде про розчин для зовнішнього застосування "Йод" серії 290418. Виробником ліків є ПРАТ "Фітофарм", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – UA/8248/01/01.



Тимчасову заборону встановили через невідповідність вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення.



Йод використовують як антисептичний, подразнювальний засіб, для невеликих ушкоджень цілісності шкіри.



Держлікслужба також заборонила препарат "Лаферобіон" серій 10118, 51217. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "Біофарма", Україна. РП – UA/13779/02/01. Постійну заборону встановили через відклик виробником зазначених серій, оскільки виявили частковий брак мікродозаторів-крапельниць. "Лаферобіон" рекомендують для дітей у комплексній терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).



Скасували тимчасову заборону зі "Спирту Етилового" 70% серій 010318, 021217. Виробник антисептику – Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Україна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від середи, 20 вересня, в Україні встановили заборону на антисептичний препарат "Йод" та ліки від гострих респіраторних вірусних інфекцій "Лаферобіон".Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише канал 24 Мова йде про розчин для зовнішнього застосування "Йод" серії 290418. Виробником ліків є ПРАТ "Фітофарм", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – UA/8248/01/01.Тимчасову заборону встановили через невідповідність вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення.Йод використовують як антисептичний, подразнювальний засіб, для невеликих ушкоджень цілісності шкіри.Держлікслужба також заборонила препарат "Лаферобіон" серій 10118, 51217. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "Біофарма", Україна. РП – UA/13779/02/01. Постійну заборону встановили через відклик виробником зазначених серій, оскільки виявили частковий брак мікродозаторів-крапельниць. "Лаферобіон" рекомендують для дітей у комплексній терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).Скасували тимчасову заборону зі "Спирту Етилового" 70% серій 010318, 021217. Виробник антисептику – Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Україна.

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