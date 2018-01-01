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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу в регіоні можливий невеликий дощ.

У неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах,
Любешові, Ковелі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі від +8 до +11 градусів, удень до +16…+18.

Вітер південно- західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з
проясненнями, місцями - дощ.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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