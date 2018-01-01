Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня





У суботу в регіоні можливий невеликий дощ.



У неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах,

Любешові, Ковелі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від +8 до +11 градусів, удень до +16…+18.



Вітер південно- західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з

проясненнями, місцями - дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу в регіоні можливий невеликий дощ.У неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах,Любешові, Ковелі опадів не передбачається.Температура повітря вночі від +8 до +11 градусів, удень до +16…+18.Вітер південно- західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода зпроясненнями, місцями - дощ.

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