Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня
Сьогодні, 19:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу в регіоні можливий невеликий дощ.
У неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах,
Любешові, Ковелі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +8 до +11 градусів, удень до +16…+18.
Вітер південно- західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з
проясненнями, місцями - дощ.
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У суботу в регіоні можливий невеликий дощ.
У неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах,
Любешові, Ковелі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +8 до +11 градусів, удень до +16…+18.
Вітер південно- західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з
проясненнями, місцями - дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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