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На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО

На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
У селі Олеськ Любомльського району загорівся житловий будинок.

Найбільшої шкоди вогонь завдав шиферній покрівлі та веранді, – пише Район.Любомль.

Пожежа сталася у п’ятницю, 21 вересня, о 12:35.

«На виклик виїжджали ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Штунь. Вогнем знищено 70 метрів квадратних шиферної покрівлі, веранду, розміром 4 на 2,5 метра, речі домашнього вжитку. Пошкоджено кімнату, розміром 3 на 3 метра.

Ймовірна причина пожежі – несправність побутового газового приладу», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, Олеськ
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