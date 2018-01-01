На Волині у бабусі згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 17:39
У селі Олеськ Любомльського району загорівся житловий будинок.
Найбільшої шкоди вогонь завдав шиферній покрівлі та веранді, – пише Район.Любомль.
Пожежа сталася у п’ятницю, 21 вересня, о 12:35.
«На виклик виїжджали ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Штунь. Вогнем знищено 70 метрів квадратних шиферної покрівлі, веранду, розміром 4 на 2,5 метра, речі домашнього вжитку. Пошкоджено кімнату, розміром 3 на 3 метра.
Ймовірна причина пожежі – несправність побутового газового приладу», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
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Найбільшої шкоди вогонь завдав шиферній покрівлі та веранді, – пише Район.Любомль.
Пожежа сталася у п’ятницю, 21 вересня, о 12:35.
«На виклик виїжджали ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Штунь. Вогнем знищено 70 метрів квадратних шиферної покрівлі, веранду, розміром 4 на 2,5 метра, речі домашнього вжитку. Пошкоджено кімнату, розміром 3 на 3 метра.
Ймовірна причина пожежі – несправність побутового газового приладу», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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