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ПриватБанк запустив додаток і бота для кеш-кредитів у Viber та Telegram*

ПриватБанк запустив додаток і бота для кеш-кредитів у Viber та Telegram*
ПриватБанк запустив мобільний додаток «Оплата частинами» для миттєвого отримання кредитів готівкою. Тепер отримати до 50 000 грн на картку ПриватБанку в рамках ліміту, встановленого банком, можна просто в мобільному додатку або за допомогою чат-ботів у месенджерах Viber і Telegram.

«Поки інші банки навчають своїх співробітників видавати кредити у відділеннях, у ПриватБанку це вже роблять роботи, – повідомив керівник напрямку з роботи з торговельними підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов. – Сервіс готівкового кредитування став популярним серед наших клієнтів завдяки доступності в будь-який момент, а з такими технологічними рішеннями, як мобільні додатки та чат-боти, отримати готівку стало ще швидше та простіше».

Завантажити мобільний додаток «Оплата частинами» на смартфон можна з Google Play та App Store. Ботів для оформлення миттєвого кредиту готівкою можна підключити через паблік-акаунти у Viber («Миттєва розстрочка») і Telegram. До речі, розширений функціонал Telegram-бота дозволяє дізнаватися про суму витрат за картками клієнтів за обраний період і підключати регулярні повідомлення про витрати.

Кредит оформляється на 10 місяців зі щомісячним списанням рівних платежів з картки «Універсальна». Перший платіж клієнт здійснює через 30 днів після оформлення угоди та може достроково погасити кредит на прозорих умовах. Комісія за користування кредитом становить лише 2,9% на місяць.

Для оформлення кредиту готівкою не потрібно жодних документів, достатньо картки ПриватБанку. Максимальна сума для кожного клієнта розраховується відповідно до його чинного ліміту, встановленого банком. Дізнатися його можна в Приват24, на сайті або в мобільному додатку «Оплата частинами».

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Теги: ПриватБанк
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