Перерізав горло та викинув у лісосмузі: на Вінничині – моторошне вбивство. ФОТО





Про це йдеться у сюжеті



Згодом чоловік сам зізнався правоохоронцям.



Під час допиту він розповів слідчим, що застав дружину п'яною в оточенні чоловіків і знавіснів. Заштовхав жінку в легковик та повіз за село, зупинився на об'їзній дорозі, де почалася сварка, тоді чоловік схопив ножа, яким напередодні колов свиню, та завдав жінці смертельних поранень.



За словами батька нападника, його син із невісткою жили вже 13 років, у них двоє дітей, але жінка регулярно прикладалася до чарки.



Наразі чоловіка затримали, відкрили кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства.



Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.



Тривають слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Вінниці чоловік перерізав горло дружині та викинув тіло у лісосмузі.Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45 Згодом чоловік сам зізнався правоохоронцям.Під час допиту він розповів слідчим, що застав дружину п'яною в оточенні чоловіків і знавіснів. Заштовхав жінку в легковик та повіз за село, зупинився на об'їзній дорозі, де почалася сварка, тоді чоловік схопив ножа, яким напередодні колов свиню, та завдав жінці смертельних поранень.За словами батька нападника, його син із невісткою жили вже 13 років, у них двоє дітей, але жінка регулярно прикладалася до чарки.Наразі чоловіка затримали, відкрили кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства.Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.Тривають слідчі дії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію