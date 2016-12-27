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Перерізав горло та викинув у лісосмузі: на Вінничині – моторошне вбивство. ФОТО

Перерізав горло та викинув у лісосмузі: на Вінничині – моторошне вбивство. ФОТО
Поблизу Вінниці чоловік перерізав горло дружині та викинув тіло у лісосмузі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Згодом чоловік сам зізнався правоохоронцям.

Під час допиту він розповів слідчим, що застав дружину п'яною в оточенні чоловіків і знавіснів. Заштовхав жінку в легковик та повіз за село, зупинився на об'їзній дорозі, де почалася сварка, тоді чоловік схопив ножа, яким напередодні колов свиню, та завдав жінці смертельних поранень.

За словами батька нападника, його син із невісткою жили вже 13 років, у них двоє дітей, але жінка регулярно прикладалася до чарки.

Наразі чоловіка затримали, відкрили кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства.

Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі. 

Тривають слідчі дії.


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Теги: вбивство, Вінничина
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