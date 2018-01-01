У Луцьку просять облаштувати доріжку поблизу школи
Сьогодні, 18:57
У Луцьку на вулиці Писаревського просять облаштувати пішохідну доріжку.
Відповідну петицію зареєстрував Юрій Галайда.
Він розповів, що за ініціативою мешканців мікрорайону та за сприяння Департаменту ЖКГ Луцькради, влітку проклали доріжку через сквер з вулиці Писаревського до світлофору на проспекті Відродження, а також встановили освітлення та лавки.
«Проблемним залишився відрізок з вул. Писаревського у двір школи №22, що перетинається з уже створеною доріжкою, через який проходить дуже великий потік людей (жителі мікрорайону, учні школи)», – йдеться у дописі.
«З метою забезпечення проходу до школи, завершення благоустрою паркової зони та створення комфортних умов для мешканців району та учнів школи, просимо виділити кошти та провести роботи з укладання бруківкою даної доріжки (довжина близько 60 метрів).
Бруківка уже є в наявності на території скверу, тому потрібно провести тільки її вкладання», – пише лучанин.
Головне фото – ілюстративне
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Відповідну петицію зареєстрував Юрій Галайда.
Він розповів, що за ініціативою мешканців мікрорайону та за сприяння Департаменту ЖКГ Луцькради, влітку проклали доріжку через сквер з вулиці Писаревського до світлофору на проспекті Відродження, а також встановили освітлення та лавки.
«Проблемним залишився відрізок з вул. Писаревського у двір школи №22, що перетинається з уже створеною доріжкою, через який проходить дуже великий потік людей (жителі мікрорайону, учні школи)», – йдеться у дописі.
«З метою забезпечення проходу до школи, завершення благоустрою паркової зони та створення комфортних умов для мешканців району та учнів школи, просимо виділити кошти та провести роботи з укладання бруківкою даної доріжки (довжина близько 60 метрів).
Бруківка уже є в наявності на території скверу, тому потрібно провести тільки її вкладання», – пише лучанин.
Головне фото – ілюстративне
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