У Луцьку просять облаштувати доріжку поблизу школи





Відповідну Юрій Галайда.



Він розповів, що за ініціативою мешканців мікрорайону та за сприяння Департаменту ЖКГ Луцькради, влітку проклали доріжку через сквер з вулиці Писаревського до світлофору на проспекті Відродження, а також встановили освітлення та лавки.



«Проблемним залишився відрізок з вул. Писаревського у двір школи №22, що перетинається з уже створеною доріжкою, через який проходить дуже великий потік людей (жителі мікрорайону, учні школи)», – йдеться у дописі.



«З метою забезпечення проходу до школи, завершення благоустрою паркової зони та створення комфортних умов для мешканців району та учнів школи, просимо виділити кошти та провести роботи з укладання бруківкою даної доріжки (довжина близько 60 метрів).



Бруківка уже є в наявності на території скверу, тому потрібно провести тільки її вкладання», – пише лучанин.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Писаревського просять облаштувати пішохідну доріжку.Відповідну петицію зареєструвавВін розповів, що за ініціативою мешканців мікрорайону та за сприяння Департаменту ЖКГ Луцькради, влітку проклали доріжку через сквер з вулиці Писаревського до світлофору на проспекті Відродження, а також встановили освітлення та лавки.«Проблемним залишився відрізок з вул. Писаревського у двір школи №22, що перетинається з уже створеною доріжкою, через який проходить дуже великий потік людей (жителі мікрорайону, учні школи)», – йдеться у дописі.«З метою забезпечення проходу до школи, завершення благоустрою паркової зони та створення комфортних умов для мешканців району та учнів школи, просимо виділити кошти та провести роботи з укладання бруківкою даної доріжки (довжина близько 60 метрів).Бруківка уже є в наявності на території скверу, тому потрібно провести тільки її вкладання», – пише лучанин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію