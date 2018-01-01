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Експерти розповіли, як привести на Волинь інвесторів. ВІДЕО

Експерти розповіли, як привести на Волинь інвесторів. ВІДЕО
Черговий випуск суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» був присвячений економічним перспективам Волині.

Про це повідомляє Конкурент.

Таку тему обрали з нагоди проведення в Луцьку Інвестиційного бізнес-форуму «Волинь-Інвест 2018». Нагадаємо, що захід приймав розважальний центр «Промінь».

Обмінювалися враженнями від події та обговорювали подальші перспективи депутат Луцької міської ради, інвестор Андрій Покровський та виконавчий директор Китайської торгової Асоціації Руслан Осипенко.



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Теги: Протилежний погляд
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