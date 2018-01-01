У Луцьку розпочався незвичний фестиваль. ФОТО





Про це пише



Неординарне мистецтво щороку приваблює все більше людей. Особливо зважаючи на те, що глядачам не потрібно купувати квитки у касах, приходити у затемнені приміщення, протискатися між стільців і сидіти. Театр сам іде до аудиторії, збираючи глядачів на вулицях, на газонах та під мостами.



«На годиннику – майже третя, і в напрямку районного будинку культури на Ковельській продовжують іти люди. Наче паломники у театральну мекку, вони доходять до зеленого будинку, і зупиняються біля входу. Тут працює луцька театр-студія «ГаРмИдЕр». Але сьогодні її двері не відчиняться для глядачів. Вони, зрештою, вікриються на мить, аби «дружнім копняком» актора Дмитра Безвербного викинути звідти двох акторок у чорному та їх валізу», - йдеться у повідомленні.



Перед тим у натовп вийшли двоє молодиків спортивної статури із велетенською колонкою. Вони увімкнули музику, і театр почався.



Театр-студія «ГаРмИдЕр» святкує своє 15-річчя, а отже і відкриття ювілейного фестивалю у таку особливу дату мало бути особливим. Для цього гармидерівці підготували цілу екскурсію історією свого театру. Уривки найефектніших вистав показували у несподіваних локаціях. Під мостом на Стиру запускали краблики, на майданчику перед будинком культури кидали м'ячі та сміття з вікна, поруч із Театром ляльок на стіні співали діти, під міськрадою з-під квітів з'явилася дівчина, а неподалік від П'ятницької гірки газоном догори піднімалися вірші.



Уривки супроводжували музикою та словами з вистави.



Останньою локацією променаду спогадів став сквер «Зоряний» поруч із Галереєю мистецтв на вулиці Лесі Українки. Там вікдриття фестивалю плавно перейшло у презентацію фотовиставки «Перетин», де кожен глядач міг побачити всю команду гармидерівців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фестиваль театрів за межами театру «Мандрівний вішак» вже вп'яте збирає у Луцьку незвичайних гостей.Про це пише Район. Луцьк Неординарне мистецтво щороку приваблює все більше людей. Особливо зважаючи на те, що глядачам не потрібно купувати квитки у касах, приходити у затемнені приміщення, протискатися між стільців і сидіти. Театр сам іде до аудиторії, збираючи глядачів на вулицях, на газонах та під мостами.«На годиннику – майже третя, і в напрямку районного будинку культури на Ковельській продовжують іти люди. Наче паломники у театральну мекку, вони доходять до зеленого будинку, і зупиняються біля входу. Тут працює луцька театр-студія «ГаРмИдЕр». Але сьогодні її двері не відчиняться для глядачів. Вони, зрештою, вікриються на мить, аби «дружнім копняком» акторавикинути звідти двох акторок у чорному та їх валізу», - йдеться у повідомленні.Перед тим у натовп вийшли двоє молодиків спортивної статури із велетенською колонкою. Вони увімкнули музику, і театр почався.Театр-студія «ГаРмИдЕр» святкує своє 15-річчя, а отже і відкриття ювілейного фестивалю у таку особливу дату мало бути особливим. Для цього гармидерівці підготували цілу екскурсію історією свого театру. Уривки найефектніших вистав показували у несподіваних локаціях. Під мостом на Стиру запускали краблики, на майданчику перед будинком культури кидали м'ячі та сміття з вікна, поруч із Театром ляльок на стіні співали діти, під міськрадою з-під квітів з'явилася дівчина, а неподалік від П'ятницької гірки газоном догори піднімалися вірші.Уривки супроводжували музикою та словами з вистави.Останньою локацією променаду спогадів став сквер «Зоряний» поруч із Галереєю мистецтв на вулиці Лесі Українки. Там вікдриття фестивалю плавно перейшло у презентацію фотовиставки «Перетин», де кожен глядач міг побачити всю команду гармидерівців.

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