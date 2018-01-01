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У луцькому музеї – екскурсії-казки. ФОТО

У луцькому музеї – екскурсії-казки. ФОТО
У відділі природи Волинського краєзнавчого музею, перед днем осіннього рівнодення (початок астрономічної осені), розпочали проведення екскурсій-казок «В гостях у Золотої осені».

Про це повідомили у Волинському краєзнавчому музеї.

Мета цих оригінальних екскурсій – ознайомлення наймолодших відвідувачів музею (вихованців дитячих садків та учнів молодших класів шкіл міста Луцька) з осінніми явищами у природі Волині.

У неповторний світ природи рідного краю юних відвідувачів ведуть нетрадиційні екскурсоводи – Бабуся-казкарка та Осінь. Діти почують захопливі розповіді про зміни у рослинному і тваринному світі, які відбуваються восени, а також легенди, казки, вірші, що оспівують красу рідної природи.

У залі, де представлені дари лісів Волині, маленькі екскурсанти, розглядаючи чудові муляжі грибів, під керівництвом Бабусі-казкарки вчаться їх розрізняти.

Діти дізнаються про правила поведінки під час відпочинку на лоні природи, вчаться бережливому ставленню до багатств рідного краю.

Завершується екскурсія-казка пізнавальними та розважальними іграми.

Першими гостями Золотої Осені стали вихованці дитячого садочка № 17 міста Луцька.


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Теги: музей, Луцьк
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