У луцькому музеї – екскурсії-казки. ФОТО
Сьогодні, 22:04
У відділі природи Волинського краєзнавчого музею, перед днем осіннього рівнодення (початок астрономічної осені), розпочали проведення екскурсій-казок «В гостях у Золотої осені».
Про це повідомили у Волинському краєзнавчому музеї.
Мета цих оригінальних екскурсій – ознайомлення наймолодших відвідувачів музею (вихованців дитячих садків та учнів молодших класів шкіл міста Луцька) з осінніми явищами у природі Волині.
У неповторний світ природи рідного краю юних відвідувачів ведуть нетрадиційні екскурсоводи – Бабуся-казкарка та Осінь. Діти почують захопливі розповіді про зміни у рослинному і тваринному світі, які відбуваються восени, а також легенди, казки, вірші, що оспівують красу рідної природи.
У залі, де представлені дари лісів Волині, маленькі екскурсанти, розглядаючи чудові муляжі грибів, під керівництвом Бабусі-казкарки вчаться їх розрізняти.
Діти дізнаються про правила поведінки під час відпочинку на лоні природи, вчаться бережливому ставленню до багатств рідного краю.
Завершується екскурсія-казка пізнавальними та розважальними іграми.
Першими гостями Золотої Осені стали вихованці дитячого садочка № 17 міста Луцька.
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Про це повідомили у Волинському краєзнавчому музеї.
Мета цих оригінальних екскурсій – ознайомлення наймолодших відвідувачів музею (вихованців дитячих садків та учнів молодших класів шкіл міста Луцька) з осінніми явищами у природі Волині.
У неповторний світ природи рідного краю юних відвідувачів ведуть нетрадиційні екскурсоводи – Бабуся-казкарка та Осінь. Діти почують захопливі розповіді про зміни у рослинному і тваринному світі, які відбуваються восени, а також легенди, казки, вірші, що оспівують красу рідної природи.
У залі, де представлені дари лісів Волині, маленькі екскурсанти, розглядаючи чудові муляжі грибів, під керівництвом Бабусі-казкарки вчаться їх розрізняти.
Діти дізнаються про правила поведінки під час відпочинку на лоні природи, вчаться бережливому ставленню до багатств рідного краю.
Завершується екскурсія-казка пізнавальними та розважальними іграми.
Першими гостями Золотої Осені стали вихованці дитячого садочка № 17 міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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