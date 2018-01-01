Думки лучан про об’єднання православ’я в Україні. ВІДЕО
21 вересень, 22:20
У Міжнародний день миру, на свято Різдва Пресвятої Богородиці журналісти побували на службі у луцькому соборі Святої Трійці.
Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.
Журналісти поспілкувалися з мирянами і священиками, а принагідно поцікавились, з якими настроями зустрічатимуть волиняни очікуване надання автокефалії українській церкві.
Протоієрей Свято-Троїцького кафедрального собору отець Володимир зазначає, що немає нічого кращого, ніж об'єднання народу, бо в єдності сила.
Детальніше про думки лучан щодо об’єднання церков – у відео.
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Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.
Журналісти поспілкувалися з мирянами і священиками, а принагідно поцікавились, з якими настроями зустрічатимуть волиняни очікуване надання автокефалії українській церкві.
Протоієрей Свято-Троїцького кафедрального собору отець Володимир зазначає, що немає нічого кращого, ніж об'єднання народу, бо в єдності сила.
Детальніше про думки лучан щодо об’єднання церков – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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