Думки лучан про об’єднання православ’я в Україні. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише



Журналісти поспілкувалися з мирянами і священиками, а принагідно поцікавились, з якими настроями зустрічатимуть волиняни очікуване надання автокефалії українській церкві.



Протоієрей Свято-Троїцького кафедрального собору отець Володимир зазначає, що немає нічого кращого, ніж об'єднання народу, бо в єдності сила.



Детальніше про думки лучан щодо об’єднання церков – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міжнародний день миру, на свято Різдва Пресвятої Богородиці журналісти побували на службі у луцькому соборі Святої Трійці.Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший Журналісти поспілкувалися з мирянами і священиками, а принагідно поцікавились, з якими настроями зустрічатимуть волиняни очікуване надання автокефалії українській церкві.Протоієрей Свято-Троїцького кафедрального собору отецьзазначає, що немає нічого кращого, ніж об'єднання народу, бо в єдності сила.Детальніше про думки лучан щодо об’єднання церков – у відео.

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