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Думки лучан про об’єднання православ’я в Україні. ВІДЕО

Думки лучан про об’єднання православ’я в Україні. ВІДЕО
У Міжнародний день миру, на свято Різдва Пресвятої Богородиці журналісти побували на службі у луцькому соборі Святої Трійці.

Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.

Журналісти поспілкувалися з мирянами і священиками, а принагідно поцікавились, з якими настроями зустрічатимуть волиняни очікуване надання автокефалії українській церкві.

Протоієрей Свято-Троїцького кафедрального собору отець Володимир зазначає, що немає нічого кращого, ніж об'єднання народу, бо в єдності сила.

Детальніше про думки лучан щодо об’єднання церков – у відео.



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Теги: томос, Україна
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