Опублікували відео, як у Луцьку зустрічали авіабригаду з Севастополя
21 вересень, 22:56
З урочистостями зустріли 204-ту севастопольську бригаду тактичної авіації імені Покришкіна на Волині.
Тепер місце дислокації авіаз'єднання у Луцьку, - повідомляє 5 канал.
Під час кримських подій у лютому 2014 року аеродром Бельбек захопили російські військові. Підрозділ не зрадив військову присягу і вийшов на материкову частину. Дотепер севастопольська бригада дислокувалася у Миколаєві.
ЧИТАТИ ЩЕ: «Вітаємо вдома»: Луцьк зустрів військових авіаторів. ФОТО
На площу військові винесли знамено підрозділу. Саме з цим бойовим прапором після захоплення Криму російськими військовими командир 204-ї бригади Юлій Мамчур разом зі своїми підлеглими вийшов з летовища Бельбек.
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Тепер місце дислокації авіаз'єднання у Луцьку, - повідомляє 5 канал.
Під час кримських подій у лютому 2014 року аеродром Бельбек захопили російські військові. Підрозділ не зрадив військову присягу і вийшов на материкову частину. Дотепер севастопольська бригада дислокувалася у Миколаєві.
ЧИТАТИ ЩЕ: «Вітаємо вдома»: Луцьк зустрів військових авіаторів. ФОТО
На площу військові винесли знамено підрозділу. Саме з цим бойовим прапором після захоплення Криму російськими військовими командир 204-ї бригади Юлій Мамчур разом зі своїми підлеглими вийшов з летовища Бельбек.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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