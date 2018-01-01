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Опублікували відео, як у Луцьку зустрічали авіабригаду з Севастополя

Опублікували відео, як у Луцьку зустрічали авіабригаду з Севастополя
З урочистостями зустріли 204-ту севастопольську бригаду тактичної авіації імені Покришкіна на Волині.

Тепер місце дислокації авіаз'єднання у Луцьку, - повідомляє 5 канал.

Під час кримських подій у лютому 2014 року аеродром Бельбек захопили російські військові. Підрозділ не зрадив військову присягу і вийшов на материкову частину. Дотепер севастопольська бригада дислокувалася у Миколаєві.

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На площу військові винесли знамено підрозділу. Саме з цим бойовим прапором після захоплення Криму російськими військовими командир 204-ї бригади Юлій Мамчур разом зі своїми підлеглими вийшов з летовища Бельбек.


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Теги: авіація, Луцьк, зустріч, військовий
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