Опублікували відео, як у Луцьку зустрічали авіабригаду з Севастополя





Тепер місце дислокації авіаз'єднання у Луцьку, - повідомляє



Під час кримських подій у лютому 2014 року аеродром Бельбек захопили російські військові. Підрозділ не зрадив військову присягу і вийшов на материкову частину. Дотепер севастопольська бригада дислокувалася у Миколаєві.



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На площу військові винесли знамено підрозділу. Саме з цим бойовим прапором після захоплення Криму російськими військовими командир 204-ї бригади Юлій Мамчур разом зі своїми підлеглими вийшов з летовища Бельбек.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З урочистостями зустріли 204-ту севастопольську бригаду тактичної авіації імені Покришкіна на Волині.Тепер місце дислокації авіаз'єднання у Луцьку, - повідомляє 5 канал Під час кримських подій у лютому 2014 року аеродром Бельбек захопили російські військові. Підрозділ не зрадив військову присягу і вийшов на материкову частину. Дотепер севастопольська бригада дислокувалася у Миколаєві.На площу військові винесли знамено підрозділу. Саме з цим бойовим прапором після захоплення Криму російськими військовими командир 204-ї бригадиразом зі своїми підлеглими вийшов з летовища Бельбек.

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