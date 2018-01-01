Патріотичні пісні й етнобалет: у Луцьку виступив ансамбль Нацгвардії





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Розпочав концертну програму співак Анатолій Похвала, який під акомпанемент хору Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України виконав композицію «Національна гвардія моєї України».



По тому пупурі на тему українських народних, звісно, козацьких та стрілецьких пісень, пролунала у виконанні хору Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України.



Присутніх зворушила вокальна композиція «Молитва» у виконанні заслуженої артистки України Катерини Пушкіної.



«Я закоханий у тебе, Україно» – так називалася одна з пісень заслуженого артисту України Влада Зайцева, яку він виконав із супроводом етнобалету.



А фольклорний колектив «Душа співає»відтворив на сцені атмосферу справжньої козацької пісні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому Палаці культури відбувся концерт Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України. Окрім нього, участь у заході взяли також інші артисти та творчі колективи.Про це повідомляє Волинська правда Розпочав концертну програму співак, який під акомпанемент хору Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України виконав композицію «Національна гвардія моєї України».По тому пупурі на тему українських народних, звісно, козацьких та стрілецьких пісень, пролунала у виконанні хору Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України.Присутніх зворушила вокальна композиція «Молитва» у виконанні заслуженої артистки України«Я закоханий у тебе, Україно» – так називалася одна з пісень заслуженого артисту України, яку він виконав із супроводом етнобалету.А фольклорний колектив «Душа співає»відтворив на сцені атмосферу справжньої козацької пісні.

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