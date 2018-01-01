На будівництво на луцькому аеродромі витратять 8,6 мільйона





Про намір розпочати будівництво військова частина А3641 оголосила через систему електронних закупівель Prozorro. Тендерні пропозиції прийматимуть до 28 вересня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 1 жовтня, - повідомляють



Ескадрильно-технічний будинок зведуть на території військового містечка № 71, що на вулиці Ківерцівській, 85. Роботи планують завершити до 1 жовтня 2019 року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта становитиме не менше 10 років.



Йдеться, зокрема, про вирубку дерев, земляні роботи, влаштування фундаменту, зовнішнє оздоблення, встановлення стін, перегородок, перекриттів, вікон, дверей, перекриття даху, облаштування підлоги, пандусів, входів, внутрішнє опорядження, проведення водопостачання, каналізації, опалення, електропостачання, вентиляції, озеленення тощо.



Нагадаємо, попередньо було оголошено тендери по 20,6 мільйона гривень на будівництво казарми поліпшеного планування та реконструкцію інженерних мереж військового містечка № 71.



Загалом Міністерство оборони України планує збудувати 184 казарми поліпшеного планування для контрактників загальною кількістю 23 тисячі місць у 21 області. Окрім того, в Луцьку хочуть провести реконструкцію об’єктів закинутого військового містечка № 51. Відзначимо, до 2004 року в Луцьку базувався 806-й бомбардувальний авіаційний полк. Потім аеродром використовували як резервний; там час від часу проводили авіаційні навчання у зв’язку з його близькістю до Повурського полігону.



15 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про передислокацію до Луцька 204-ї бригади тактичної авіації з Севастополя, яка раніше базувалася на аеродромі Бельбек у Криму, а після анексії була перекинута на аеродром Кульбакіно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість спорудження ескадрильно-технічного будинку на луцькому аеродромі становить майже 8,6 мільйона гривень.Про намір розпочати будівництво військова частина А3641 оголосила через систему електронних закупівель Prozorro. Тендерні пропозиції прийматимуть до 28 вересня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 1 жовтня, - повідомляють Волинські новини Ескадрильно-технічний будинок зведуть на території військового містечка № 71, що на вулиці Ківерцівській, 85. Роботи планують завершити до 1 жовтня 2019 року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта становитиме не менше 10 років.Йдеться, зокрема, про вирубку дерев, земляні роботи, влаштування фундаменту, зовнішнє оздоблення, встановлення стін, перегородок, перекриттів, вікон, дверей, перекриття даху, облаштування підлоги, пандусів, входів, внутрішнє опорядження, проведення водопостачання, каналізації, опалення, електропостачання, вентиляції, озеленення тощо.Нагадаємо, попередньо було оголошено тендери по 20,6 мільйона гривень на будівництво казарми поліпшеного планування та реконструкцію інженерних мереж військового містечка № 71.Загалом Міністерство оборони України планує збудувати 184 казарми поліпшеного планування для контрактників загальною кількістю 23 тисячі місць у 21 області. Окрім того, в Луцьку хочуть провести реконструкцію об’єктів закинутого військового містечка № 51. Відзначимо, до 2004 року в Луцьку базувався 806-й бомбардувальний авіаційний полк. Потім аеродром використовували як резервний; там час від часу проводили авіаційні навчання у зв’язку з його близькістю до Повурського полігону.15 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про передислокацію до Луцька 204-ї бригади тактичної авіації з Севастополя, яка раніше базувалася на аеродромі Бельбек у Криму, а після анексії була перекинута на аеродром Кульбакіно.

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