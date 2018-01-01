Презентували проект нового пункту пропуску на Волині

На інвестиційному форумі у Луцьку тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Волинської митниці ДФСпрезентувала проект пункту пропуску «Амбуків-Грудек».Про це повідомили у ГУ ДФС в області.Посадовець проаналізувала сталу тенденцію до збільшення кількості експортних вантажних перевезень з України: якщо до 2015 р. кількість транспортних засобів без вантажу становила до 60%, то у 2017 – 26,4%, у 2018 р. – 22,7 %. Для розвитку експортного потенціалу країни, для поглиблення торгової кооперації з країнами ЄС особливо важлива інфраструктурна готовність пунктів пропуску забезпечити цей ріст, – пояснила Тетяна Кравець.На жаль, на українсько-польському кордоні в області нині «Ягодин» – єдиний можливий автомобільний пункт пропуску для вантажів, що пов’язано з особливістю лінії державного кордону, яка проходить по річці Західний Буг. Проте Ягодин – не єдиний можливий напрямок переміщення вантажів, оскільки маємо ще один міст, для залізничного сполучення, – продовжила вона.У зоні діяльності Волинської митниці функціонує міжнародний залізничний пункт пропуску «Володимир-Волинський – Хрубешув» (м/п «Ізов») з пунктами контролю по станціях «Ізов» та «Лудин». Цей пункт пропуску обслуговує виключно вантажні залізничні перевезення і основною особливістю його є наявність широкої колії (1520 мм) до Катовіце (РП). На ній не потрібно витрачати час та кошти на перестановку колісних пар.Питання реконструкції мостових переходів потребує окремого вивчення, однак в Україні (м. Київ) уже існують реалізовані технічні рішення об’єднання мостових переходів для залізничного та автомобільного сполучення.У разі його розбудови, відстань від нього до п/п «Ягодин-Дорохуськ» становитиме 55 км, до п/п «Рава-Руська – Хребенне» – 75 км. Тобто, крім нагальної потреби та логістичної привабливості такого технічного рішення, Україна наблизиться до стандартів Європейського Союзу, відповідно до яких відстань між пунктами пропуску не повинна перевищувати 40 км. Зараз відстань між Ягодином і найближчою Равою Руською – 130 км.Реалізація цього проекту матиме значні переваги.