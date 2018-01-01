Порошенко перевів на Волинь суддю з Донеччини
Сьогодні, 00:56
Суддею Іваничівського районного суду на Волині працюватиме Олександр Мушкет.
Про це йдеться у розпорядженні президента Петра Порошенка від 21 вересня.
Порошенко постановив перевести шляхом відрядження строком до одного року на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області Олександра Мушкета.
До цього Мушкет працював суддею Іллічівського районного суду міста Маріуполя на Донеччині.
Нагадаємо, в Іваничівському райсуді критично не вистачає служителів Феміди. У серпні через відпустку голови суду Ігоря Нєвєрова установа взагалі припинила розгляд справ.
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Про це йдеться у розпорядженні президента Петра Порошенка від 21 вересня.
Порошенко постановив перевести шляхом відрядження строком до одного року на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області Олександра Мушкета.
До цього Мушкет працював суддею Іллічівського районного суду міста Маріуполя на Донеччині.
Нагадаємо, в Іваничівському райсуді критично не вистачає служителів Феміди. У серпні через відпустку голови суду Ігоря Нєвєрова установа взагалі припинила розгляд справ.
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