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Порошенко перевів на Волинь суддю з Донеччини

Порошенко перевів на Волинь суддю з Донеччини
Суддею Іваничівського районного суду на Волині працюватиме Олександр Мушкет.

Про це йдеться у розпорядженні президента Петра Порошенка від 21 вересня.

Порошенко постановив перевести шляхом відрядження строком до одного року на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області Олександра Мушкета.

До цього Мушкет працював суддею Іллічівського районного суду міста Маріуполя на Донеччині.

Нагадаємо, в Іваничівському райсуді критично не вистачає служителів Феміди. У серпні через відпустку голови суду Ігоря Нєвєрова установа взагалі припинила розгляд справ.

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Теги: суддя, Волинь, проблема
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