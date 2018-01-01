Хочуть оновити двір луцької школи. ФОТО
Сьогодні, 06:05
Небайдужі громадяни можуть допомогти оновити подвір’я загальноосвітньої школи № 2 у Луцьку.
Про це у Facebook написала речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Вона опублікувала в соціальній мережі фото подвір’я. «Це – внутрішній дворик біля 2 школи, що по вулиці Львівській у Луцьку. Разом з директором Василем Адамовичем маємо надію, що завдяки #бюджетучасті він оновиться та стане гарним місцем для спорту й відпочинку наших дітлахів. Територія тут немаленька, а учнів – більше 800», - написала Бузулук.
Вона зазначила, що проект вже майже готовий.
«Єдине, переживаємо, що конкуренція буде дуже висока. Тому вже нині сповіщаю і прошу всіх підготуватись до голосування за те, щоб учні могли проводити дозвілля на пристойному внутрішньому дворику!» - йдеться в дописі.
Нагадаємо, «Бюджет участі» - це конкурс громадських проектів, гроші на реалізацію яких йтимуть з міського бюджету.
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Про це у Facebook написала речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Вона опублікувала в соціальній мережі фото подвір’я. «Це – внутрішній дворик біля 2 школи, що по вулиці Львівській у Луцьку. Разом з директором Василем Адамовичем маємо надію, що завдяки #бюджетучасті він оновиться та стане гарним місцем для спорту й відпочинку наших дітлахів. Територія тут немаленька, а учнів – більше 800», - написала Бузулук.
Вона зазначила, що проект вже майже готовий.
«Єдине, переживаємо, що конкуренція буде дуже висока. Тому вже нині сповіщаю і прошу всіх підготуватись до голосування за те, щоб учні могли проводити дозвілля на пристойному внутрішньому дворику!» - йдеться в дописі.
Нагадаємо, «Бюджет участі» - це конкурс громадських проектів, гроші на реалізацію яких йтимуть з міського бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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