вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хочуть оновити двір луцької школи. ФОТО

Хочуть оновити двір луцької школи. ФОТО
Небайдужі громадяни можуть допомогти оновити подвір’я загальноосвітньої школи № 2 у Луцьку.

Про це у Facebook написала речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Вона опублікувала в соціальній мережі фото подвір’я. «Це – внутрішній дворик біля 2 школи, що по вулиці Львівській у Луцьку. Разом з директором Василем Адамовичем маємо надію, що завдяки #бюджетучасті він оновиться та стане гарним місцем для спорту й відпочинку наших дітлахів. Територія тут немаленька, а учнів – більше 800», - написала Бузулук.

Вона зазначила, що проект вже майже готовий.

«Єдине, переживаємо, що конкуренція буде дуже висока. Тому вже нині сповіщаю і прошу всіх підготуватись до голосування за те, щоб учні могли проводити дозвілля на пристойному внутрішньому дворику!» - йдеться в дописі.

Нагадаємо, «Бюджет участі» - це конкурс громадських проектів, гроші на реалізацію яких йтимуть з міського бюджету.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хочуть оновити двір луцької школи. ФОТО
Сьогодні, 06:05
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 04:42
Комарі змусили злодія здатися поліції
Сьогодні, 03:56
Під вигуки «Слава Україні!» військові звільнили село на Донбасі. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
Райрада на Волині зняла питання «щодо Клімчука»
Сьогодні, 02:03
Схожі новини
У Луцьку затримали жінку, яка крала у школярок сережки: подробиці. ВІДЕО У Луцьку затримали жінку, яка крала у школярок сережки: подробиці. ВІДЕО
19 вересень, 15:20
Повідомили, скільки учнів навчаються в луцьких школах Повідомили, скільки учнів навчаються в луцьких школах
19 вересень, 10:17
Жінку, яка крала у луцьких школярок сережки, затримали. ФОТО Жінку, яка крала у луцьких школярок сережки, затримали. ФОТО
19 вересень, 09:51
У Луцьку жінка зняла з школярок сережки: подробиці інциденту У Луцьку жінка зняла з школярок сережки: подробиці інциденту
18 вересень, 13:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хочуть оновити двір луцької школи. ФОТО
Сьогодні, 06:05
 0
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 04:42
 0
Комарі змусили злодія здатися поліції
Сьогодні, 03:56
 0
Під вигуки «Слава Україні!» військові звільнили село на Донбасі. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
 0
Райрада на Волині зняла питання «щодо Клімчука»
Сьогодні, 02:03
 0
Медіа
відео
1/8