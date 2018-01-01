Хочуть оновити двір луцької школи. ФОТО

Небайдужі громадяни можуть допомогти оновити подвір’я загальноосвітньої школи № 2 у Луцьку.Про це у Facebook написала речниця управління патрульної поліції Волинської областіВона опублікувала в соціальній мережі фото подвір’я. «Це – внутрішній дворик біля 2 школи, що по вулиці Львівській у Луцьку. Разом з директором Василем Адамовичем маємо надію, що завдяки #бюджетучасті він оновиться та стане гарним місцем для спорту й відпочинку наших дітлахів. Територія тут немаленька, а учнів – більше 800», - написала Бузулук.Вона зазначила, що проект вже майже готовий.«Єдине, переживаємо, що конкуренція буде дуже висока. Тому вже нині сповіщаю і прошу всіх підготуватись до голосування за те, щоб учні могли проводити дозвілля на пристойному внутрішньому дворику!» - йдеться в дописі.Нагадаємо, «Бюджет участі» - це, гроші на реалізацію яких йтимуть з міського бюджету.