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Райрада на Волині зняла питання «щодо Клімчука»

Райрада на Волині зняла питання «щодо Клімчука»
Ковельська райрада зняла з розгляду проект рішення про присвоєння звання Почесний громадянин Ковельського району колишньому голові Волинської ОДА Борисові Клімчуку.

Про це пише Район. Ковель.

Ініціаторами виступили депутати від «Батьківщини», «Свободи», Радикальної партії Олега Ляшка.

«Втім, навіть якби проект рішення все ж поставили на розгляд, то сесія його би «провалила», - зазначає видання.


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Теги: політика, Волинь
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