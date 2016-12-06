Райрада на Волині зняла питання «щодо Клімчука»

Борисові Клімчуку.



Про це пише



Ініціаторами виступили депутати від «Батьківщини», «Свободи», Радикальної партії Олега Ляшка.



«Втім, навіть якби проект рішення все ж поставили на розгляд, то сесія його би «провалила», - зазначає видання.





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