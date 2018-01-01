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Під вигуки «Слава Україні!» військові звільнили село на Донбасі. ВІДЕО

Під вигуки «Слава Україні!» військові звільнили село на Донбасі. ВІДЕО
Українські військові провели успішну операцію в районі населеного пункту Золоте-5 на Луганщині.

Про це пише Укрінформ.

Як повідомив народний депутат Дмитро Тимчук, в результаті проведеної операції Об'єднані сили повернули під контроль майже 40 га території.

«Місцеві мешканці (близько 150 осіб) зустріли українських воїнів-визволителів гаслами «Слава Україні!» та «Героям Слава!» - написав він.

Тимчук зазначив, що російсько-окупаційні війська, які здійснюють обстріли позицій ОС, систематично, з метою недопущення вогню у відповідь з боку підрозділів ЗСУ, застосовують тактику використання інфраструктури населених пунктів, у тому числі тих, які перебувають у так званій «сірій зоні», прикриваючись місцевим населенням.

Так, останнім часом (після взяття Об'єднаними силами під контроль населеного пункту Золоте-4) противник, використовуючи північно-західну частину населеного пункту Золоте-5, яка знаходиться в «сірій зоні», значно активізував обстріл позицій українських військ в районі населеного пункту Золоте-4.

«Для припинення провокаційних обстрілів, збереження життя і здоров'я особового складу ОС і цивільного населення н. п. Золоте-4, за даними групи ІС, 19 вересня поточного року особовий склад роти глибинної розвідки із складу резерву Об'єднаних сил розширив зону відповідальності ОС і зайняв нові позиції, взявши під свій контроль північно-західну околицю н. п. Золоте-5», - констатував він.

«Злагодженими діями українських вояків під командуванням молодшого лейтенанта Олега Ляденко було покращено тактичне положення, утворені нові елементи бойового порядку, що надалі сприяє обладнанню повноцінної смуги забезпечення на даній ділянці місцевості. Також окупанти більше позбавлені можливості безкарно наближатися до позицій ОС і здійснювати обстріл їхніх позицій з близької дистанції на цій ділянці», - додав Тимчук.

Група українських розвідників провела блискавичну і результативну операцію - майже три доби збору розвідувальної інформації та 30 хвилин бойових дій. Операція зі звільнення хутора Вільний пройшла без втрат серед українських бійців.



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Теги: війна з Росією, АТО
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