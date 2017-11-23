Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО





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Керівникам тренувань довелося оголосити паузу – після того, як рота 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України майже миттєво взяла під свій контроль польовий тактичний штаб противника. До складу цього штабу входили бійці 173-ї повітрянодесантної бригади армії США.



Українські десантники умовно захопили командира та офіцерів, а також засоби зв’язку, зброю, і, що особливо важливо – штабні документи. Через викриття мап розташування супротивника та план його дій – навчання «Сейбр Джанкшн» призупинили.







«Захоплено повністю документацію, включаючи накази, планування, документи карти. Все, що було відпрацьовано в цьому батальйоні. Вся зброя, амуніція, засоби зв'язку», – повідомив заступник командира роти 13-го батальйону 95-ї бригади ЗСУ Сергій Магльований.



Водночас, під час висування та умовного бою – противник втратив близько 40 бійців особового складу та дві одиниці техніки.



Натомість, умовні втрати українських десантників – 2 людини. Майстерність наших військовослужбовців відзначили, зокрема, і армійці Сполучених Штатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український десант вніс корективи у багатонаціональні військові навчання «Сейбр Джанкшн-2018», що розпочалися в Німеччині.Про це повідомляє 5 канал Керівникам тренувань довелося оголосити паузу – після того, як рота 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України майже миттєво взяла під свій контроль польовий тактичний штаб противника. До складу цього штабу входили бійці 173-ї повітрянодесантної бригади армії США.Українські десантники умовно захопили командира та офіцерів, а також засоби зв’язку, зброю, і, що особливо важливо – штабні документи. Через викриття мап розташування супротивника та план його дій – навчання «Сейбр Джанкшн» призупинили.«Захоплено повністю документацію, включаючи накази, планування, документи карти. Все, що було відпрацьовано в цьому батальйоні. Вся зброя, амуніція, засоби зв'язку», – повідомив заступник командира роти 13-го батальйону 95-ї бригади ЗСУВодночас, під час висування та умовного бою – противник втратив близько 40 бійців особового складу та дві одиниці техніки.Натомість, умовні втрати українських десантників – 2 людини. Майстерність наших військовослужбовців відзначили, зокрема, і армійці Сполучених Штатів.

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