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Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО

Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Український десант вніс корективи у багатонаціональні військові навчання «Сейбр Джанкшн-2018», що розпочалися в Німеччині.

Про це повідомляє 5 канал.

Керівникам тренувань довелося оголосити паузу – після того, як рота 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України майже миттєво взяла під свій контроль польовий тактичний штаб противника. До складу цього штабу входили бійці 173-ї повітрянодесантної бригади армії США.

Українські десантники умовно захопили командира та офіцерів, а також засоби зв’язку, зброю, і, що особливо важливо – штабні документи. Через викриття мап розташування супротивника та план його дій – навчання «Сейбр Джанкшн» призупинили.



«Захоплено повністю документацію, включаючи накази, планування, документи карти. Все, що було відпрацьовано в цьому батальйоні. Вся зброя, амуніція, засоби зв'язку», – повідомив заступник командира роти 13-го батальйону 95-ї бригади ЗСУ Сергій Магльований.

Водночас, під час висування та умовного бою – противник втратив близько 40 бійців особового складу та дві одиниці техніки.

Натомість, умовні втрати українських десантників – 2 людини. Майстерність наших військовослужбовців відзначили, зокрема, і армійці Сполучених Штатів.

Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: армія, Україна
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