Комарі змусили злодія здатися поліції





Про це повідомляє програма



Підозрюваний вкрав алкоголь з продуктового магазину і спробував втекти на автомобілі. У погоню за ним відправили поліцейську машину. Доїхавши до кукурудзяного поля, зловмисник вискочив з автомобіля і втік в зарості.



Піти далеко злодієві не вдалося. Поки він блукав в кукурудзі, його стали долати комарі. Крім того, йому було незрозуміло, куди йти далі. В результаті чоловік не витримав, вибрався з заростей і здався поліцейським.



За відомостями поліції, за минулий місяць підозрюваний скоїв кілька набігів на магазин і викрав спиртні напої на суму, що перевищує 1,4 тисячі доларів. Його спільника, якому вдалося втекти, продовжують шукати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В американському населеному пункті Кемпбеллспорт, штат Вісконсін, злодій не виніс комариних укусів і вирішив здатися поліції.Про це повідомляє програма Свідок телеканалу НТН.Підозрюваний вкрав алкоголь з продуктового магазину і спробував втекти на автомобілі. У погоню за ним відправили поліцейську машину. Доїхавши до кукурудзяного поля, зловмисник вискочив з автомобіля і втік в зарості.Піти далеко злодієві не вдалося. Поки він блукав в кукурудзі, його стали долати комарі. Крім того, йому було незрозуміло, куди йти далі. В результаті чоловік не витримав, вибрався з заростей і здався поліцейським.За відомостями поліції, за минулий місяць підозрюваний скоїв кілька набігів на магазин і викрав спиртні напої на суму, що перевищує 1,4 тисячі доларів. Його спільника, якому вдалося втекти, продовжують шукати.

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