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Комарі змусили злодія здатися поліції

Комарі змусили злодія здатися поліції
В американському населеному пункті Кемпбеллспорт, штат Вісконсін, злодій не виніс комариних укусів і вирішив здатися поліції.

Про це повідомляє програма Свідок телеканалу НТН.

Підозрюваний вкрав алкоголь з продуктового магазину і спробував втекти на автомобілі. У погоню за ним відправили поліцейську машину. Доїхавши до кукурудзяного поля, зловмисник вискочив з автомобіля і втік в зарості.

Піти далеко злодієві не вдалося. Поки він блукав в кукурудзі, його стали долати комарі. Крім того, йому було незрозуміло, куди йти далі. В результаті чоловік не витримав, вибрався з заростей і здався поліцейським.

За відомостями поліції, за минулий місяць підозрюваний скоїв кілька набігів на магазин і викрав спиртні напої на суму, що перевищує 1,4 тисячі доларів. Його спільника, якому вдалося втекти, продовжують шукати.


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Теги: курйоз
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