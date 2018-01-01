Комарі змусили злодія здатися поліції
Сьогодні, 03:56
В американському населеному пункті Кемпбеллспорт, штат Вісконсін, злодій не виніс комариних укусів і вирішив здатися поліції.
Про це повідомляє програма Свідок телеканалу НТН.
Підозрюваний вкрав алкоголь з продуктового магазину і спробував втекти на автомобілі. У погоню за ним відправили поліцейську машину. Доїхавши до кукурудзяного поля, зловмисник вискочив з автомобіля і втік в зарості.
Піти далеко злодієві не вдалося. Поки він блукав в кукурудзі, його стали долати комарі. Крім того, йому було незрозуміло, куди йти далі. В результаті чоловік не витримав, вибрався з заростей і здався поліцейським.
За відомостями поліції, за минулий місяць підозрюваний скоїв кілька набігів на магазин і викрав спиртні напої на суму, що перевищує 1,4 тисячі доларів. Його спільника, якому вдалося втекти, продовжують шукати.
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Про це повідомляє програма Свідок телеканалу НТН.
Підозрюваний вкрав алкоголь з продуктового магазину і спробував втекти на автомобілі. У погоню за ним відправили поліцейську машину. Доїхавши до кукурудзяного поля, зловмисник вискочив з автомобіля і втік в зарості.
Піти далеко злодієві не вдалося. Поки він блукав в кукурудзі, його стали долати комарі. Крім того, йому було незрозуміло, куди йти далі. В результаті чоловік не витримав, вибрався з заростей і здався поліцейським.
За відомостями поліції, за минулий місяць підозрюваний скоїв кілька набігів на магазин і викрав спиртні напої на суму, що перевищує 1,4 тисячі доларів. Його спільника, якому вдалося втекти, продовжують шукати.
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