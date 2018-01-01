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Шацьк відгуляв День селища. ФОТО

Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
21 вересня Шацьк - центр Щацької ОТГ відгуляв День селища.

Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.

Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам'ятника Шевченка та промов посадовців, а далі на мешканців Щацька та гостей селища чекав святковий концерт, лотерея та інші цікавинки.

Наприклад, на центральній площі селища з'явився напис "Я люблю мій Шацьк", а також цікаві осінні фотозони, де фотографувалися охочі.

Варто зауважити, що під час урочистостей згадали і добрими словами покійного голову Шацької ОТГ Сергія Віннічука. Нині у Шацькій об’єднаній територіальній громаді продовжують його справу.

Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Шацьк відгуляв День селища. ФОТО

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Теги: день селища, Шацьк
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