Шацьк відгуляв День селища. ФОТО





Про це інформує



Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам'ятника Шевченка та промов посадовців, а далі на мешканців Щацька та гостей селища чекав святковий концерт, лотерея та інші цікавинки.



Наприклад, на центральній площі селища з'явився напис "Я люблю мій Шацьк", а також цікаві осінні фотозони, де фотографувалися охочі.



Варто зауважити, що під час урочистостей згадали і добрими словами покійного голову Шацької ОТГ Сергія Віннічука. Нині у Шацькій об’єднаній територіальній громаді продовжують його справу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 вересня Шацьк - центр Щацької ОТГ відгуляв День селища.Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування , який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам'ятника Шевченка та промов посадовців, а далі на мешканців Щацька та гостей селища чекав святковий концерт, лотерея та інші цікавинки.Наприклад, на центральній площі селища з'явився напис "Я люблю мій Шацьк", а також цікаві осінні фотозони, де фотографувалися охочі.Варто зауважити, що під час урочистостей згадали і добрими словами покійного голову Шацької ОТГ. Нині у Шацькій об’єднаній територіальній громаді продовжують його справу.

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