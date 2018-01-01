Шацьк відгуляв День селища. ФОТО
Сьогодні, 09:06
21 вересня Шацьк - центр Щацької ОТГ відгуляв День селища.
Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.
Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам'ятника Шевченка та промов посадовців, а далі на мешканців Щацька та гостей селища чекав святковий концерт, лотерея та інші цікавинки.
Наприклад, на центральній площі селища з'явився напис "Я люблю мій Шацьк", а також цікаві осінні фотозони, де фотографувалися охочі.
Варто зауважити, що під час урочистостей згадали і добрими словами покійного голову Шацької ОТГ Сергія Віннічука. Нині у Шацькій об’єднаній територіальній громаді продовжують його справу.
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Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.
Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам'ятника Шевченка та промов посадовців, а далі на мешканців Щацька та гостей селища чекав святковий концерт, лотерея та інші цікавинки.
Наприклад, на центральній площі селища з'явився напис "Я люблю мій Шацьк", а також цікаві осінні фотозони, де фотографувалися охочі.
Варто зауважити, що під час урочистостей згадали і добрими словами покійного голову Шацької ОТГ Сергія Віннічука. Нині у Шацькій об’єднаній територіальній громаді продовжують його справу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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