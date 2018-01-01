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У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*

У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*
В Промені запустили проект «Коридор».

РЦ «Промінь» оновив формат виставок, які раніше були на 4-му поверсі. Відтепер виставки у Промені будуть у новому форматі під проектом «Коридор». Це простір, де кожен молодий митець, будь то художник чи фотограф – матиме змогу представити свої роботи на 3-му поверсі РЦ «Промінь» у «Коридорі».

У п'ятницю, 21 вересня, о 19:00 відбулась презентація першої виставки на новому місці.

«Виставка випадкового живопису «Колір» – це моя творча спроба знайти використання випадку, як явища в моєму своєрідному живописо-колажі. Я цікавлюсь мистецтвом випадку, кожна робота випадково намірена і навпаки. Спонтанність і неочікуваність спонукають до натхнення, а в ажіотажі, кинуте полотно на іншу картину, створюють те, що ви зможете побачити 21 вересня на стінах «Коридору». Кожна робота має свою історію і певні мої випадкові рішення та дії, які їх створили. Я вчусь контролювати усе це, а результат ви можете оцінити самі» – розповідає Сергій Гричанюк, автор виставки.

«Колір – саме таку назву я обрав, тому що з кожною роботою, намальованою мною, кольору в цьому світі стає більше!»

На виставку прийшло подивитись чимало гостей. Вхід на такі дійства звісно ж вільний. Окрім того, роботи висітимуть ще кілька тижнів і подивитись на них можна у будь-який час.

3-й поверх, РЦ «Промінь» (прохід до кінозалів).

У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*
У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*
У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*
У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*
У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*
У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*
У «Промені» запустили проект «Коридор». ФОТО*

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Теги: Промінь
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