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Курс валют у Луцьку на 22 вересня

Курс валют у Луцьку на 22 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.813, а продаж - 28.147.

Євро при купівлі становить - 32.642, при продажу - 33.283.

Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.434.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.150, продаж - 7.738.

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Теги: курс валют, Луцьк
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