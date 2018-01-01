Курс валют у Луцьку на 22 вересня
Сьогодні, 10:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.813, а продаж - 28.147.
Євро при купівлі становить - 32.642, при продажу - 33.283.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.150, продаж - 7.738.
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Євро при купівлі становить - 32.642, при продажу - 33.283.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.150, продаж - 7.738.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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