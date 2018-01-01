У місті на Волині – виставка неймовірних підводних фото

Свою першу персональну виставку підводних фото ковельчанка, яка нині мешкає в столиці,презентувала в рідному місті.49 оригінальних світлин, роздрукованих на полотні, сьогодні прикрашають стіни культурно-просвітницького центру, - повідомили на сайті ковельської мерії.Жінка розповідає, що мрії про подорожі у глибинний світ морів та океанів у неї виникли ще в дитинстві, коли вона переглядала “Підводну одіссею команди Кусто”. Тоді, це видавалось фантастикою, а сьогодні - це її захоплення, яке супруводжує впродовж десяти років.Розпочалось усе з волинського Світязя, а тепер у її скарбничці вражень — занурення в Чорному, Середземному і Червоному морях, в Індійському та Тихому океанах.Спочатку був лише дайвінг, а згодом жінка його поєднала з фотомистецтвом. З роками, свої вміння вона удосконалювала, навчалась новому, освоювала професійну техніку.Тетяна - щаслива дружина, мама двох донечок. І сімейні турботи вдало поєднує зі своїм хобі. Хоча, сама за спеціальністю інженер, але вподобала мистецтво фотографії.І тепер, навіть, перебуваючи у Києві, теж знайшла можливість займатись улюбленою справою. Вона знімає у басейні. На виставці представлено чимало підводних фотопортретів. Серед моделей — друзі, рідні, знайомі.Авторка, каже, що такі зйомки тривають понад годину і доводиться зробити чимало кадрів, аби досягти бажаного результату. І ті, хто хоче мати таке незвичне фото, мають теж потоваришувати з водою. Велику роль відіграє світло.Усі, хто прийшов познайомитись з роботами Тетяни, із захопленням говорили про її творчість, багатий внутрішній світ, талант і багатогранність.“Радію з того, що є така надзвичайно обдарована людина. Приємно, що вона першу виставку своїх авторських фото презентувала саме у своєму місті”, - ділится враженнями від побаченого директор художньої школи. - Зачарувала насиченість кольорів, підбір фотографій, пошук нових сюжетів. Це така складна техніка виконання. Бажаю їй величезних успіхів, хай продовжує, бо видно, що це справа її життя”.На завершення презентації Тетяна одну зі своїх робіт виставила на аукціон, а кошти переказала громадській організаціх "Спарта", яка опікується людьми з особливими потребами.Проте, власник “яскравого підводного світу”, а ним став, вирішив, що це фото буде додавати настрою усім, хто приходить в “Спарту”. Тож Ігор Ярославович подарував своє придбанння керівнику організації