У волинського депутата народилася донечка





Про це повідомляє



20 вересня у Романа та Юлії Строцюків на світ з’явилася донечка.



Це вже друга дитина сімейства.

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