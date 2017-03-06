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У волинського депутата народилася донечка

У волинського депутата народилася донечка
У депутата Любомльської ОТГ народилася донечка.

Про це повідомляє Район. Любомль.

20 вересня у Романа та Юлії Строцюків на світ з’явилася донечка.

Це вже друга дитина сімейства.

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Теги: народження, дитина, донечка
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