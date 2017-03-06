У волинського депутата народилася донечка
Сьогодні, 11:09
У депутата Любомльської ОТГ народилася донечка.
Про це повідомляє Район. Любомль.
20 вересня у Романа та Юлії Строцюків на світ з’явилася донечка.
Це вже друга дитина сімейства.
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Про це повідомляє Район. Любомль.
20 вересня у Романа та Юлії Строцюків на світ з’явилася донечка.
Це вже друга дитина сімейства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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